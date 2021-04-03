Незважаючи на коронакризу, ринок електроніки за рік виріс на 15-20%, - Олексій Зозуля, СЕО "Фокстрот"

Коронавірус знову загрожує планеті. В Україні все більше регіонів вводять в "червону зону" з жорсткими обмеженнями для бізнесу і громадян. Саме час проаналізувати досвід попереднього локдауну: як компанії виживали і розвивалися в період кризи? Що дозволяє нарощувати продажі і зберігати робочі місця? Чи навчилися українці жити, відпочивати та купляти в онлайні?

Проєкт #БізнесТелеграф продовжує цикл інтерв’ю з топ-менеджерами найбільших українських компаній, щоб отримати відповіді на ці та інші прикладні питання. Сьогодні своїм "рецептом успіху" з нами поділився CEO мережі електроніки та побутової техніки "Фокстрот" Олексій Зозуля.

– Як змінився ринок і ваша компанія за рік під карантином?

– Найбільше ринок побутової техніки й електроніки "просів" у першому півріччі 2020 року. Особливо у перші два "карантинні" тижні березня. Тоді падіння склало близько 60%. Потім, коли українці адаптувалися до дистанційної роботи та перебування вдома на самоізоляції, звикли до нових реалій та онлайн-шопінгу, ринок почав оживати. Відчутне пожвавлення відбулося вже у травні, коли відновили транспортне сполучення. В цілому, наш ринок за цей рік виріс у середньому на 15-20% в залежності від товарної категорії.

Найбільше зростання продемонстрували гаджети і все, що пов'язано з віддаленою роботою та дистанційним навчанням. Покупці оновлювали свій "парк" електроніки і засобів зв'язку, докуповували обладнання. Ці настрої рухали ринок вперед. Відповідно – головною особливістю 2020 року став значний приріст ноутбуків і комп'ютерної техніки. У цілому ринок по даній групі показав 40%, а в мережі Фокстрот +80%. Продажі моніторів виросли удвічі, навушників та гарнітур – на 50%, планшетів +48%.

Крім цього зростання показав сегмент дрібної побутової техніки та гаджетів, що пов'язані з комфортним дозвіллям та перебуванням удома. Приміром, якщо раніше люди не відчували потреби у наявності хлібопічки, кухонної машини чи електрогриля, то з настанням карантину вони відкрили в собі бажання навчитися готувати та експериментувати. А ми це побачили на збільшенні продажів на 50-100%.

Значна частина наших покупців, що звикли до традиційного шопінгу, на наше приємне здивування, змогла швидко переорієнтуватися на онлайн. Ми посилили там свою присутність, що дало нам можливості для росту як у товарообігу, так і кількості клієнтів. Як виявилося, сучасний покупець дуже гнучкий та готовий перемикатися між онлайн та офлайн-покупками, міксувати свій досвід.

Крім того, ми відчули ріст молодіжної аудиторії, яка стала прихильною до нашого бренду. Це загальний тренд і частина стратегії розвитку. В цілому, незважаючи на всі складнощі, в 2020 році наша аудиторія значно зросла – з 9,5 до 11 млн покупців, а майже всі категорії товарів показали зростання продажів. Наразі намагаємося впроваджувати прогресивні методи продажів, зміцнювати омніканальний напрямок, розширюємо присутність в онлайні.

Підтримуємо необхідність внесення змін у формуванні тарифів з обслуговування еквайрингу і сподіваємося, що в цьому питанні незабаром буде досягнуто об’єктивне рішення. Роздрібна торгівля, сфера рітейлу електроніки та побутової техніки не є високоприбутковим бізнесом. Маржинальність в нашій сфері практично дорівнює комісіям, які отримують банки при проведенні транзакцій. Тому на цій проблемі наголошують всі гравці ринку: банківський відсоток повинен бути чесним стосовно бізнесу і покупця. Тож ми будемо вітати будь-які зміни в кращу сторону.

– Наближається третя хвиля коронавірусу. Чого ви очікуєте від 2021 року та як готуєтесь до нових викликів?

– Ми очікуємо дуже помірне зростання ринку, і переконані, що ті причини, які рухали ринок вгору раніше, можуть не спрацювати в 2021 році. Та багато що буде залежати від глибини і тривалості нових карантинних обмежень, тому готуємося до трьох сценаріїв. Перший: якщо повториться ситуація весни 2020 року, коли більшість населення залишилася вдома. Виїзд на роботу і пересування в цілому було обмежено, як і виїзд закордон. Попит тоді перерозподілився між товарами і послугами, які були доступні людям з дому, а бізнесу – віддалено.

Якщо обмеження будуть посилюватися, розглядатимемо інший сценарій. При чому, багато чого буде залежати від транспортних обмежень всередині країни і за її межами. Якщо ж вони будуть зняті, а ситуація покращиться – це буде третій варіант. Ми готові до всіх трьох сценаріїв. Переконаний, зможемо працювати в будь-якому режимі і при будь-яких обмеженнях, оскільки маємо потужний інтернет-магазин та широку розгалуженість офлайн точок по всій країні.

У будь-якому випадку, від нової хвилі карантину виграє той бізнес, який здатний гнучко реагувати на зміни. Постраждають ті компанії, діяльність яких обмежена суто стаціонарними магазинами. Кожен день "простою" такого магазину або ресторану – це незароблені кошти і невиплачені зарплати співробітникам. Тому у нинішніх умовах, коли ми живемо у постійно змінних обставинах через пандемію, дуже важливо налаштувати синергію онлайн і офлайн каналів, формувати необхідний споживачу клієнтський досвід. Наявність сайту, офлайн-точок з видачі інтернет-замовлень та розширені можливості доставки – ось головне для сучасного бізнесу.

– Як карантин вплинув на ваших співробітників і офіси?

– Цей рік ми працюємо в дуже гнучкому режимі. Наші співробітники можуть працювати як дистанційно, так і в офісі залежно від посадових обов’язків і необхідності перебування в офісі. Під час першого локдауну ми працювали практично повністю дистанційно, а потім система набула змішаних рис. Зазначу, наша торгова мережа складається з представництв по всій країні. Тобто віддалена взаємодія між співробітниками та офісами не є для нас чимось принципово новим. Центральний офіс з регіонами завжди працював дистанційно.

Завдяки вжитим заходам, кількість співробітників за час карантину у нас залишилася на попередньому рівні, втім, з'явилися нові робочі місця у зв’язку зі структурними змінами. В середньому на 10% зросла кількість позицій, пов'язаних з розвитком мережі, онлайн-торгівлею. А ось сегмент лінійного управління продажами дещо скоротився, оскільки наразі автоматизуємо низку процесів.

– Як змінилася робота ваших магазинів?

– Магазини продовжують працювати, але у відповідності до вимог законодавства та розпоряджень місцевої влади щодо обмежень, що відповідають кожній "зоні" конкретного регіону. Одні магазини продовжують працювати повноцінно, тоді як інші – мають можливість реалізовувати засоби зв’язку або працювати виключно як центри видачі онлайн-замовлень.

Під час нинішніх обмежень значне навантаження лягає на інтернет-магазин та службу доставки. Втім, це дає широкі можливості для розвитку: за минулий рік частка онлайн-продажів подвоїлася в порівнянні з попереднім періодом. Цього року ми також плануємо її збільшити. Розширили партнерську мережу з доставки товарів, вибудовуючи логістику таким чином, щоб покупець міг отримати товар якомога швидше і тим способом, який йому найбільш зручний. Важливо, щоб він міг купувати що завгодно, де завгодно і коли йому завгодно. Це вимога часу.

Багато в чому у подоланні поточних "коронакриз" посприяв вчасно проведений ребрендинг торгової мережі Фокстрот і реформи у онлайн-сегменті, які ми розпочали у 2019 році. Ми оновили сайт, позиціонування, повернули наш 3D-персонаж, який активно залучили в рекламі під час першого локдауну. Ми розширили можливості кредитних, сервісних, послуг з доставки. Тобто в "карантин" ми зайшли заздалегідь підготовленими, а обставини, пов’язані з пандемією коронавірусу, лише прискорили наш рух тим курсом, який ми намітили раніше. Переконаний, що найкраща імпровізація та, яка підготовлена заздалегідь.

– Якби ви могли повернутися у минуле, у докоронавірусну епоху, яку пораду ви дали б самому собі?

– Порада найпростіша: не розслаблятися і бути готовими у будь-який момент змінити бізнес-стратегію на 180 градусів. Щоб бути успішним в нинішніх умовах, треба не боятися приймати рішення, завжди бути в динаміці, швидко аналізувати ситуацію і гнучко на неї реагувати.