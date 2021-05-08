В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)

З липня 2021 року в Україні очікується чергове підняття пенсій. Важливі для пенсіонерів зміни повинні відбутися і на початку 2022-го, тільки на цей раз не такі радісні - планується підняття пенсійного віку. До чого готуватися українським пільговикам - у матеріалі "Телеграфу".

Підвищення пенсій

Згідно з законом про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування з 1 липня мінімальна пенсія зросте на 85 гривень - до 1854 гривень.

Крім того, ті, кому пенсія нараховувалась від зарплати, що була у п’ять разів більше середньої, отримають ще 850 гривень щомісяця.

Також зростуть виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та пенсії за особливі заслуги. Для підвищень особисто звертатися нікуди не потрібно - всіх переведуть на нові виплати в автоматичному режимі.

Пенсії в Україні коливаються від мінімальної, яка не може бути меншою за прожитковий мінімум до максимального розміру, який становить зараз 17 690 гривень, а у липні підніметься до 18 540 грн. Також додається 1% від прожиткового мінімуму за додатковий стаж.

Єдиним винятком в Україні по пенсіях є судді, яким не обмежують розмір виплат.

Підвищення пенсійного віку

В січні 2022 року на українців очікує черговий етап зміни вимог для виходу на пенсію в 60 років. З 2022-го вимоги до трудового стажу стануть більшими на 12 місяців:

- у 60 років на пенсію зможуть піти особи з 29-ма і більше роками стажу;

- у 63 роки на пенсію зможуть піти особи зі стажем від 19 до 29 років;

- у 65 років на пенсію зможуть піти особи зі стажем від 15 до 19 років.

Далі по роках можливість вийти на пенсію буде розподілятись наступним чином: