Отримувачам субсидій треба їх оновити: як це зробити і коли

З 1 травня правила видачі субсидій різко змінились. Для оновлення пільгових виплат за комунальні послуги потрібно подати декларацію про доходи та витрати. До кінця року залишилось два періоди - неопалювальний з 1 травня до 30 вересня та опалювальний, який почнеться 1 жовтня та триватиме до 30 квітня 2022.

Багато хто з субсидантів не встиг подати вчасно документи на пільги у неопалювальний період. Але Мінсоцполітики цього року врахувало зміни у правилах та надало для подачі документів всі п’ять місяців неопалювального сезону. У відомстві запевняють, що всім, хто переоформиться у цей час, пільги нарахують саме з травня.

Нагадаємо, що є декілька варіантів переоформлення субсидій:

Прийти в районне Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) написати заяву і подати декларацію про доходи та витрати.

(УПСЗН) написати заяву і подати декларацію про доходи та витрати. Надіслати заповнені бланки на адресу УПЗСН за яким закріплений субсидант.

за яким закріплений субсидант. Подати заяву, а також декларацію про доходи та витрати в електронному вигляді через сервіс сайту Мінсоцполітики.

Звернутись до уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Бланки Заяви та Декларації для заповнювання власноруч у паперовій формі можна видрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики окремо або за цим посиланням.

В Мінсоцполітики також додають, що УПСЗН тепер буде самостійно, на підставі поданих громадянами документів, визначати, кому нараховувати субсидії. Додаткові комісії та органи місцевого самоврядування більше не потрібні.

Строк огляду поданих документів для тих, кому нараховували пільги спеціальні комісії, скорочується з 30 до 10 днів. Це означає, що оформити субсидію стало, не тільки легше, а й швидше.

Мінсоцполітики звернулось до керівництва міст з проханням пояснити населенню, що переоформлення документів на субсидії спростилося.

Крім того, для уникнення натовпу у ЦНАПах, УПСЗН, виконавчих органів територіальних громад за дорученням Мінсоцполітики місцева влада має запровадити талонну систему для черг.