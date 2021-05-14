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Отримувачам субсидій треба їх оновити: як це зробити і коли

Отримувачам субсидій треба їх оновити: як це зробити і коли
Оновлено 17:59 Пт, 14 Травень 2021 Телеграф

З 1 травня правила видачі субсидій різко змінились. Для оновлення пільгових виплат за комунальні послуги потрібно подати декларацію про доходи та витрати. До кінця року залишилось два періоди - неопалювальний з 1 травня до 30 вересня та опалювальний, який почнеться 1 жовтня та триватиме до 30 квітня 2022. 

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Багато хто з субсидантів не встиг подати вчасно документи на пільги у неопалювальний період. Але Мінсоцполітики цього року врахувало зміни у правилах та надало для подачі документів всі п’ять місяців неопалювального сезону. У відомстві запевняють, що всім, хто переоформиться у цей час, пільги нарахують саме з травня. 

Мінсоцполітики

Нагадаємо, що є декілька варіантів переоформлення субсидій:

  • Прийти в районне Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) написати заяву і подати декларацію про доходи та витрати.
  • Надіслати заповнені бланки на адресу УПЗСН за яким закріплений субсидант. 
  • Подати заяву, а також декларацію про доходи та витрати в електронному вигляді через сервіс сайту Мінсоцполітики.
  • Звернутись до уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Бланки  Заяви та Декларації для заповнювання власноруч у паперовій формі можна видрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики окремо або за цим посиланням.  

В Мінсоцполітики також додають, що УПСЗН тепер буде самостійно, на підставі поданих громадянами документів, визначати, кому нараховувати субсидії. Додаткові комісії та органи місцевого самоврядування більше не потрібні. 

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Строк огляду поданих документів для тих, кому нараховували пільги спеціальні комісії, скорочується з 30 до 10 днів. Це означає, що оформити субсидію стало, не тільки легше, а й швидше. 

Мінсоцполітики звернулось до керівництва міст з проханням пояснити населенню, що переоформлення документів на субсидії спростилося. 

Крім того, для уникнення натовпу у ЦНАПах, УПСЗН, виконавчих органів територіальних громад за дорученням Мінсоцполітики місцева влада має запровадити талонну систему для черг.

Сотні тисяч українців втратять субсидії: як працюють нові правила

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Минсоцполитики, Україна, Пільги, Субсидії.
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