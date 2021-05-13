8 тисяч за локдаун: хто ще може отримати компенсацію від держави та чому на всіх її не вистачить

Карантин в Україні послабили, але його наслідки відчувають на собі майже всі шари населення. Однією з найбільш постраждалих категорій стали підприємці.

Уряд розпочав чергову хвилю виплати компенсацій ФОПам, діяльність яких призупинили через перебування в "червоній зоні". Окрім самих підприємств, виплати також зможуть отримати їх працівники. З 19 квітня можна подати нову заяву на компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень. Зробити це можна на порталі, або у додатку "ДІЯ" до 18 травня.

"Телеграф" звернувся до Міністерства економіки з низкою запитань стосовно того, скільки вже приватних підприємців отримали виплати та хто не підпадає під категорії компенсацій так званих карантинних втрат.

Скільки ФОПів вже отримали компенсації?

В Мінекономіки посилаються на Пенсійний фонд України та кажуть, що станом на 11 травня 600 мільйонів гривень вже виплатили 75 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у "червоних" зонах.

"Зокрема, вже отримали допомогу 47 481 найманий працівник та 27 519 ФОПів. Всього через портал та застосунок "Дія" було подано 320 186 заявок (167 626 - від найманих працівників та 152 560 -ФОПів)", - уточнюють в Мінекономіки.

Грошей на виплати підприємцям може й не вистачити

В Міністерстві економіки кажуть, що є вірогідність збільшення суми на компенсації. Брати кошти знову доведеться з бюджету:

"На реалізацію цієї програми з державного бюджету у 2021 році виділено 1,4 млрд грн. При необхідності на програму підтримки будуть виділенні додаткові кошти", - заявляють у відомстві.

Скільком ще плануються виплати?

Програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони. Отже, кількість отримувачів допомоги надалі залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.

Але отримати допомогу зможуть не всі

Ми підготували роз’яснення, чому деякі ФОПи залишаться без виплат.

Отримати одноразову матеріальну допомогу можуть всі наймані працівники та підприємці, які відповідають умовам програми.

Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний КВЕД на останній день попереднього місяця належить до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони;

організація, у якій працює працівник, нарахувала за нього ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць;

найманий працівник не працює за сумісництвом.

ФОПи, якщо:

основний КВЕД на останній день попереднього місяця віднесено до тих, до яких застосовуються обмеження "червоної" зони;

зареєстровані понад 3 місяці;

сплатили ЄСВ не менше, ніж за 6 місяців у 2020 році;

підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, не припинена;

якщо, він не є одночасно найманим працівником.

З повним переліком КВЕДів, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, можна ознайомитись за посиланням.