Сотні тисяч українців втратять субсидії: як працюють нові правила

З 1 травня в Україні змінилися правила видачі субсидій. Тепер частина населення, яка платила за комунальні послуги за пільговими тарифами, може їх втратити.

"Телеграф" з'ясував, хто тепер позбавляється права на субсидії та які документи потрібно подати, щоб продовжити можливість платити за тарифи використовуючи пільги.

За що позбавляють субсидій

Залишитися без пільг на оплату комунальних послуг можна у випадку, якщо ви стали власником кількох квартир або будинків, купили товари, послуги, валюту або дорогоцінні метали на суму понад 50 тисяч гривень. Також якщо ви поклали депозит у банку на суму понад 50 тисяч гривень або у вас кілька машин датою випуску менше ніж 15 років кожна.

Крім того, якщо у вас є борг за комуналку або ви не повернули переплату за виданими раніше субсидіями. Без пільг залишаться також аліментники з боргами.

Позбавлення субсидій торкнеться громадян, які були за кордоном понад 60 днів. Також буде моніторитись кількість виїздів за кордон протягом року. Навіть якщо це відрядження.

Видання UBR з посиланням на свого експерта, адвоката Івана Лібермана пише, що в майбутньому субсидій будуть позбавляти тих, кому в спадок дісталася нерухомість. Без пільг може залишитися і та категорія людей, яка отримує грошові перекази з-за кордону. Наприклад, від родичів, які там працюють. Але, таке можливо тільки за умови, якщо міжнародні платіжні системи підуть на співпрацю з українською податковою. А це серйозні репутаційні ризики.

UBR з посиланням на іншого експерта у сфері ЖКГ Марію Яковлеву пише, що українська влада вирішила посилити правила видачі пільг на комунальні послуги, тому що в європейських країнах субсидії отримує до 10% населення. Якщо показник більше, то в державі критичний рівень економічного добробуту населення. А в Україні, що за даними ЮНІСЕФ за 2020 року, за порогом бідності живе 43,6% населення.

Які документи подавати

В цьому році скасували автоматичне продовження допомоги - документи потрібно подавати заново. Їх розглядають протягом 30 днів і призначають субсидії на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, а також на опалювальний - з 1 жовтня по 30 квітня.

Є два варіанти переоформлення документів:

Прийти в районне Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН) написати заяву і подати декларацію про доходи та витрати.

Подати заяву, а також декларацію про доходи та витрати в електронному вигляді.

Але! У другому випадку важлива наявність електронного підпису. Отримати її можна, наприклад, через сервіс "Приват24".

Видання UBR, посилаючись на главу комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олега Попенко, пише, що без субсидій може залишитися півмільйона людей.

Крім того, за даними ресурсу, в Україні може збільшитися кількість судових позовів. До суду, на думку експертів, тепер можуть піти ще пенсіонери та малозабезпечені.