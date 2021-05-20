Гривня "просіла" по відношенню до долара і євро: курс валют в Україні на 21 травня

Нацбанк України на п'ятницю, 21 травня, послабив курс гривні щодо долара США і євро.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зокрема, долар США додав в ціні щодо вчорашнього курсу 5 копійок і коштує 27,46 грн;

Євро додав 3 копійки - 33,51 грн;

Польський злотий подорожчав на копійку - до 7,42 грн;

Російський рубль також подорожчав на 1 копійку - до 3,72 грн за 10 рублів.

Як повідомлялося, головний аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб в коментарі "Телеграфу" озвучив прогноз, що до кінця травня в Україні подешевшає долар і подорожчає євро.