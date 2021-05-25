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Зеленський майже рік живе в Конча-Заспі: скільки за це платить держава та у яку суму обійшовся ремонт держдачі

Зеленський майже рік живе в Конча-Заспі: скільки за це платить держава та у яку суму обійшовся ремонт держдачі
Оновлено 10:01 Сьогодні Телеграф

Сім'я президента Володимира Зеленського майже рік мешкає в Конча-Заспі під Києвом. Голова держави займає Будинок №29 або так звану "дачу Ющенка", в якій колишній президент прожив протягом десяти років і виїхав аж після Революції Гідності.

Раніше "Телеграфу" стало відомо, що утримання Будинку відпочинку "Конча-Заспа" (а це територія в 134 гектари, на якій розташовані 4 пансіонати та 71 державний будинок, в тому числі Будинок №29) обходиться трохи більше 34 млн грн на рік. При цьому основна маса витрат покривається за рахунок орендної плати. 

Наразі видання отримало відповідь безпосередньо від керівництва Будинку відпочинку "Конча-Заспа" щодо вартості утримання держдачі, де проживає президент Володимир Зеленський.

Скільки державі обійшлися ремонт та утримання Будинку №29?

Минулого року на Будинок №29 було витрачено майже 3,5 мільйона гривень.

"На утримання будинку №29 у 2020 році використано коштів 3 416 600 грн, з яких на ремонт - 1 601 200,6 гривень", - говориться у документі.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі "Телеграфу" повідомив, що витрати на Будинок №29 цього року мають скоротитись більше ніж на півмільйона гривень.

"На утримання на території Будинку відпочинку одного об'єкту – державної дачі, де проживає президент, витрачено за 2020 рік близько 3 мільйонів гривень. Ключова стаття витрат така ж, як і загалом в Будинку відпочинку, а саме: на заробітну плату працівників. У 2021 році передбачено скорочення видатків на цей об'єкт: до 2,8 млн гривень", - уточнює Михайло Подоляк.

За якими тарифами сплачуються комунальні послуги?

З тарифами на світло, газ та воду зрозуміло не до кінця, бо у листі не уточнюється, чи є Будинок №29 пільговим та чи є він житловою або, наприклад, комерційною нерухомістю. Ціни на комунальні послуги в цих двох випадках різні.

"Вартість комунальних послуг визначається відповідно до встановлених підприємствами-постачальниками енергоресурсів тарифів на дані послуги", - відповідає керівництво "Конча-Заспи".

Скільки обслуговуючого персоналу працює в Державній дачі президента?

"Згідно штатного розпису Будинку відпочинку "Конча-Заспа" на 2020 та 2021 роки передбачено сім штатних одиниць для обслуговування, прибирання та благоустрою території будинку №29", - говориться у відповіді.

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Варто згадати, що після перемоги на виборах Володимир Зеленський розглядав можливість передати державні дачі "дітям", однак натомість переїхав туди сам. В Офісі президента говорять, що причиною стали питання безпеки.

З 24 травня, в Конча-Заспі та Пуща-Водиці на вимогу Зеленського почали аудит. В соцмережах це вже прозвали "зачисткою", оскільки влада вирішила перевірити, хто і на якій підставі орендує державні дачі та комфортні номери в комплексах відпочинку, якими керує ДУС. Як зізнаються самі жителі, платять вони за оренду практично копійки. Наприклад, екс-генпрокурор Святослав Піскун платив за проживання у будинку на 250 кв.м. всього 5 тис. грн на місяць. За інформацією наших джерел, виселяти колишніх чиновників будуть за причинами порушення договорів оренди: заборгованість по "комуналці", борги за оренду, незаконна перебудова будівель та самозахоплення територій і т.д. Перевірка буде тривати до 28 травня. Повний список користувачів держдачами можна подивитись тут.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Все по темі:

Конча-Заспа, ДУС, Володимир Зеленський, Комунальні тарифи, Будинок 29.
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