Скільки пенсіонерів мешкає в ОРДЛО та хто з них отримує пенсії в Україні - дані Мінсоцполітики та терористів

За сім років збройного конфлікту з РФ жодна установа не змогла точно порахувати, скільки в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) залишилось пенсіонерів.

Їх кількість важко визначити не тільки тому, що там не має українських інституцій, які б могли дослідити подібну статистику. Так звані "відомства", назначені терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР", не роз’яснюють, за якими принципами вони зараз рахують пенсіонерів.

"Телеграф" зробив своє дослідження за кількістю осіб, яки отримують пенсії на тимчасово окупованих проросійськими бойовиками територіях сходу України.

В ОРДЛО можливо мешкає більше мільйона пенсіонерів

За даними підконтрольного бойовикам "ЛНР" Пенсійного фонду на окупованій частині Луганської області знаходиться 433 тисячі пенсіонерів. ПФ "ЛНР" влітку минулого року робив актуалізацію даних за місцем знаходження пенсійної справи. Наскільки їх кількість змінилась станом на 2021 даних немає. Відмітимо, що за даними російської Вікіпедії в ОРЛО проживає 1,45 мільйона людей.

На тимчасово окупованій частині Донецької області ситуація з оновленням статистики трошки краще. Там є дані станом на січень 2021 року. Підконтрольне бойовикам "минэкономразвития ДНР" каже, що в ОРДО мешкає 670,3 тисячі пенсіонерів.

Відмітимо, що населення Окремих районів Донецької області за даними російської Вікіпедії складає майже 2,25 мільйона людей.

Таким чином, сумарно на непідконтрольній Україні частині Донбасу мешкає близько 1,1 млн пенсіонерів.

Дані України

Але ця цифра не збігається з даними, які надало Міністерство соціальної політики України. На сьомому засіданні Діалогу з прав людини між Україною та ЄС голова делегації сторони Євросоюзу Річард Тіббельс та експертка Крістіна Мартінез-Галлего поставили питання щодо пенсійних виплат громадянам України, які мешкають в ОРДЛО.

"На тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей органи Пенсійного фонду України, які відповідно до чинного законодавства уповноважені проводити нарахування та виплату пенсій, відділення поштового зв’язку та банківські установи не функціонують, тому виплата пенсій на цій території не проводиться", - відповіли делегації ЄС в Мінсоцполітики.

У міністерства є тільки інформація, скільки пенсіонерів було до окупації та скільки вже хоч раз отримували пенсію на території, підконтрольній Україні. Отже, за даними Укрстату у 2014 році в Україні мешкало 13,5 мільйонів пенсіонерів. А станом на квітень 2021 року до органів Пенсійного фонду України звернулось 1 159 300 осіб з непідконтрольних Україні територій Луганської та Донецької областей.

В Мінсоцполітики додали, що для пенсіонерів з "сірої зони" (населені пункти, що знаходяться на лінії конфлікту - Авт.) також знайдено вихід як їм отримувати свої гроші:

"З грудня 2015 року виплата пенсій здійснюється через АТ "Ощадбанк" за допомогою двох мобільних підрозділів, які надають банківські послуги внутрішньо переміщеним особам та мешканцям населених пунктів, що знаходяться майже на лінії розмежування сторін".

Крім того, в Україні є ще пенсіонери із числа Внутрішньо переміщених осіб. Їх кількість складає 660 тисяч осіб. Ці дані в інтерв’ю Радіо Свобода ще в січні озвучила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"Я за те, що люди, які заробили свою пенсію в Україні, мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови та можливості. Тому сьогодні, наприклад, на двох КПВВ у "Щасті" та "Золотому" будуть відкриті такі центри обслуговування, ми вже знаємо, що там будуть обов’язково присутні працівники Пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить в число цих 660 тисяч пенсіонерів, яким ми нараховуємо пенсії, значить вона зможе прийти та оформити", – розказала Лазебна.

Отже, загалом є невеличкий розбіг у даних про кількість пенсіонерів в ОРДЛО він підконтрольних проросійським бойовикам органів та Міністерством соціальної політики України. Різниця становить 56 тисяч людей на користь підрахунків України. І це може здатися дивним, бо натреновані російськими кураторами "представники "ЛНР" та "ДНР" зазвичай штучно перебільшують людські та ресурсні показники.