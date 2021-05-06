Ватажок "ДНР" зібрався "віджимати" житло переселенців: наскільки це правда і чому зараз?

Ватажок терористичної організації "ДНР", яка контролює частину Донецької області, Денис Пушилін 28 квітня видав "указ" "Про виявлення, облік та прийняття в муніципальну власність безхазяйних нерухомих речей і виморочного майна". По суті це означає, що хати, будинки та комерційну нерухомість, в яких ніхто не живе або які не доглядаються, будуть віджимати на користь "молодої республіки".

"Документ" набуває чинності через 10 днів після підписання, а отже - 8 травня. "Телеграф" назбирав думок щодо цього рішення та дізнався, що коїться з нерухомою власністю на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу.

Ще рано щось казати, чи ні?

Ми звернулися до донецького журналіста Дениса Казанського та спитали, чи вже почали віджимати домівки.

"Віджали у журналіста Сергія Іванова. І ще в інших політичних біженців. Масового віджиму поки ніби як не було. Але указ тільки вийшов", - відповів Денис.

До Іванова ми повернемось пізніше, бо його кейс стосується окупованої Луганщини. В захоплених районах Донеччини дійсно поки ще не почали "активно шукати" нібито кинуті домівки. Це на особистому прикладі підтверджує ще одна журналістка з Донецької області Марина Курапцева - її будинок знаходиться по ту лінію фронту, його доглядають та поки що ніхто не цікавився ним на предмет "націоналізації". Марина додає, що насправді подібні розмови про присвоєння нерухомої власності терористами "ДНР" періодично ведуться:

"Наскільки я знаю, це оновлення вже традиційного віджиму нерухомості. Недоглянуте житло, за яке ніхто не платить, і так віджимали. Періодично такі задуми в їх "законодавстві" всі ці роки спливали.

Їм, напевно, потрібно час від часу нагадувати людям, що ось таке є і вони можуть забрати житло, що залишилось без нагляду. Для нас це чергова причина нагадати про те, що право власності не є непорушним для окупаційних "адміністрацій".

У мене є знайомі, які платять комуналку, щоб їх житло НЕ віджали. Таких людей досить багато. Так що, на мій погляд, нічого особливо нового немає".

З ситуацією активної уваги до власної квартири зіштовхнулася вимушена переселенка з Донецька Вікторія Бондаренко. На своїй сторінці в Facebook вона повідомила, що до її квартири навідувались працівники ЖЕК та цікавилися станом майна.

В коментарях до її посту написали, що на окупованих територіях пішли нові торги, а оскільки у так званих керівників "республіки" скоро вже не буде способів тиснути на суспільство, то в дію пішла нерухомість. Взагалі люди радять продавати нерухомість, скільки б вона не коштувала.

"Суть торгів така. Якщо приєднувати окуповані території до мордору, то, серед іншого, квартири конфіскуються. Бо там буде російська юрисдикція щодо майна. Якщо продовжувати вважати окуповані території частиною України (з, типу, неврегульованими відносинами з "сепарами"), то захист майна продовжуватиметься за українським законодавством. Моя добра тобі порада - продай квартиру, скільки б вона не коштувала. Донецьк повернеться не скоро", - пише один з коментаторів.

А що там в Луганську?

На тимчасово окупованій частині Луганської області подібні "розпорядження" давно не новина. Перші розпорядження про ніби-то "націоналізацію" нерухомого майна виходили ще за часів "правління" Ігоря Плотницького - колишнього ватажка "ЛНР", якого виперли з Луганська внаслідок так званого перевороту. До речі, під час того конфлікту його опонентом був дехто Ігор Корнет - "міністр внутрішніх справ ЛНР", якого відправили у відставку саме через те, що він віджав чужий будинок та жив в ньому.

Випадки "експропріації" житла в Луганську теж не є чимось новим. Український журналіст Сергій Іванов зіштовхнувся з такою ситуацією ще у 2015 році:

"Одного разу сусіди повідомили, що в мою квартиру вирізають двері. Там провели обшук, брали понятих, потім показали мені фотки опечатаного майна. Мою квартиру арештували. Її ніхто не може доглядати.

Спочатку там мешкали два ФСБшника. Потім чи то чеченець, чи то кавказець - бойовик. Після низки маніпуляцій з боку так званих "правоохоронних органів" зараз там мешкає людина, яка раніше була снайпером. Зараз вона працює в "державній установі" так званої "республіки". Відповідно, навряд до неї хтось наважиться прийти. За фактом моя квартира віджата без факту визнання її безхазяйною. Просто забрали за мою позицію".

Зараз в Сергія залишилися деякі зв’язки з окупованою територією, тому він знає про настрої та ситуацію з майном там. Поки в Луганську подібні "розпорядження" більше не з'являються:

"Про настрої в місті щодо потенційного віджиму хат - я нічого не знаю. Я бачив їх "укази", але мені невідомо про їх сплановані системні дії. Люди говорять в основному про стагнацію. Половина каже - заберіть в Росію, половина - поверніть в Україну. Це умовні пропорції. Кажуть, що занепадає все".

Сергій Іванов впевнений, що поки території не звільнять, повернути майно буде неможливо:

"Резонанс щодо цього, думаю, буде. Але це ж тотожна х...ня, як указ Путіна про віджим українського майна в Криму. Ти тут нічого не зробиш - треба чекати на звільнення територій".

Журналіст вважає, що такі дії з потенційним присвоєнням чужої нерухомості на користь бойовиків - це спроба розірвати остаточний зв’язок з Україною та переконати людей, які ще мають сумніви щодо майбутнього "республік" перейти на їх бік за допомогою нагород у вигляді чужої хати у подарунок:

"Об’єктивно - треба дивитись на чию користь буде робитись віджим. Якщо це будуть якійсь цехи, фабрики, щось, що відносно працює - то це вони будуть відбирати для себе. А якщо вони матимуть якійсь житловий фонд, то оскільки в ОРЛО житловий ринок з дуже низькими цінами, то вони можуть просто зробити широкий жест - подарувати нерухомість бойовикам. Мразоті, яка повилазила з копанок і вважає тепер себе господарями. Такий крок вмотивує подібних та зробить їх ще більшими спільниками так званої "влади". Це буде черговий клин між тими, хто вже відмовився від України та тими, хто ще вагається. Це черговий спосіб зацементувати "Донбаський народ". Там, де не працюють ідеї - працює бабло та майно".