Киянину нарахували 70 тисяч гривень за опалення порожньої квартири: як таке сталося і чому все законно

До нашої редакції надійшов лист від читача, який, не проживаючи у себе в київській квартирі, повинен заплатити за три місяці опалювального сезону понад 68 тисяч гривень. Крім того, у 2019 році "Київтеплоенерго" викотило йому рахунок ще майже на 20 тисяч. При цьому наш герой вже кілька років перебуває за кордоном і не здає своє житло в оренду. Площа квартири - 97 квадратних метрів, з яких 93 - опалювальних. Лічильника тепла в ній немає і це найважливіший момент даної історії.

Що сталося?

"Київтеплоенерго" почало приписувати до моєї квартирі надлишки "нібито спожитого" тепла і стало виставляти відповідні рахунки. У вересні 2019 з'явився перший "привіт" від Київтеплоенерго: хочуть 47 тисяч гривень доплати (незрозуміло за що). А за грудень 2020 року прийшов рахунок за опалення на 19 905 грн. За січень 2021 - прийшов рахунок на суму 17 584 грн. За лютий 2021 - рекордний на 30 279 грн", - розповідає наш герой.

Листування електронною поштою до жодних результатів не привели й Миколі Прокопенку, так звуть нашого героя, довелося прилетіти в цьому році для з'ясування.

"Йдуть серйозні приписки спожитого тепла і, відповідно, виставляються астрономічні рахунки. Все це суперечить здоровому глузду", - говорить Микола і наводить як приклад скани цих платіжок.

Як вважають опалення?

На сайті Центру комунального сервісу Києва кажуть, що якщо немає квартирного лічильника, то опалення рахується по загальнобудинковому. Тільки за дуже цікавою "комуністичною" схемою - з кожного стягується порівну:

"У разі відсутності квартирних лічильників нарахування проводяться згідно з показаннями загальнобудинкового лічильника. Від загального обсягу споживання віднімаються обсяги споживання, визначені споживачами самостійно на підставі показань квартирних засобів обліку, а отримана різниця ділиться між усіма споживачами, у яких відсутні квартирні засоби обліку, пропорційно опалювальної площі".

Тобто, навіть якщо ви не користуєтеся опаленням, у квартирі ніхто не проживає і навіть не приходить годувати ваших невидимих рибок, все одно ви будете платити за опалення.

Це взагалі законно?

"У Київтеплоенерго вважають, що шокуючі нарахування в платіжках за тепло вони зробили правильно і посилаються на пункт 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630. Я проаналізував цей документ - там все розмито і розуміти його можна по-різному", - продовжує Микола Прокопенко.

І дійсно, документ підтверджує, що оплата за тепло розподіляється між усіма, у кого немає квартирних лічильників:

"Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, і споживачами, які не зняли й не передали свідчення квартирного засобу обліку води виконавцю, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальдомової мережі, що підтверджується актом обстеження, який складається виконавцем у присутності не менше двох мешканців будинку".

Крім того, в Україні є закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" від 22.06.2017 № 2119-VIII. В його пункті 3 частини 2 статті 10 говориться, що дійсно загальнобудинкові втрати тепла розкидаються на квартири без лічильників.

"По суті, даний пункт в законі - це пролом, лазівка в законодавстві. Досі в багатоквартирних будинках з різних причин є квартири без лічильників тепла. На ці квартири без лічильників, Київтеплоенерго розкидає загальнобудинкові втрати тепла, а потім виставляє астрономічні рахунки", - продовжує герой нашої історії.

Чи є суперечності?

Звичайно є. На думку Миколи Прокопенка, пункт 3 частина 2 ст. 10 закону № 2119-VIII - суперечить іншим законам України:

1. Кримінальний Кодекс

А) Стаття 190 - Шахрайство (приписка надлишків фальшивого тепла, які, в реальності, фактично у квартиру не поставлялися).

Б) Стаття 189 - Вимагання (виставлення завищених рахунків з вимогою оплати).

В) Стаття 161 - Порушення рівноправності громадян (в цьому випадку за майновою ознакою: наявності/відсутності лічильника тепла у квартирі).

2. Закон України про житлово-комунальне господарство (Про житлово-комунальні послуги)

Стаття 7 (Права й обов'язки споживачів), ч.1, пункт 5:

"Споживач має право: на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості".

"Згідно з цим законом, я можу оплачувати тільки фактично отримане моєю квартирою тепло. За ненадане тепло (яке, в реальності не отримав) - закон дає право не платити. Послугу такої астрономічної кількості тепла, яку мені "малюють" в платіжках (і за це виставляються фальшиві рахунки) - я не замовляв, не вживав і не в змозі спожити", - коментує ситуацію Прокопенко.

Що зараз коїться?

Наш герой звернувся до журналістів і написав заяву в поліцію. Поки воно знаходиться у них на розгляді, так само як і запит в Київську міську державну адміністрацію. Питання з судом він залишив на останню чергу, оскільки це "справа не швидка".

"Я неодноразово пропонував Київтеплоенерго прийти до компромісу і цивілізовано вирішити цю ситуацію. Перерахувати мені тепло за 2019-2020-2021 роки. Тим більше, раніше Київтеплоенерго вже робило подібні перерахунки в інших випадках, - щоправда, тоді до питання підключалося телебачення", - додає наш герой.

А що ж "Київтеплоенерго"?

"Телеграф" зателефонував до "Київтеплоенерго" проконсультуватися щодо схеми нарахування тепла. І заодно ми запитали, як бути, якщо немає лічильника на опалення. Чи є у такого способу життя майбутнє? Нам відповіли - ні:

"Якщо немає лічильників опалення у квартирах, то загальна вартість опалення ділиться на всі квартири в будинку. Інших варіантів немає. Або ставити лічильник, і тоді буде оплата по ньому за використане опалення або як вам вже сказали. Навіть якщо ви нічого не витрачаєте, вам все одно роблять нарахування. І якщо немає квартирного лічильника, то перекрити опалення ви не можете. В принципі, ви взагалі нічого не можете зробити".

Замість хепі-енду

У січні 2020 року в Києві вже була подібна ситуація, коли жінці нарахували майже 53 тисячі боргу за опалення. "Київтеплоенерго" тоді заявило, що такі суми суперечать здоровому глузду, але не законодавству. Ситуація вирішилася завдяки увазі ЗМІ та соціальному резонансу.

Але зараз комунальне підприємство, мабуть, вирішило забути про свої слова і дії зразка 2020 року. Кажуть, коронавірус сильно б'є по пам'яті. Але це непідтверджені чутки. А поки є тільки сума в майже 90 тисяч гривень, за які Миколі Прокопенко ще доведеться сперечатися.