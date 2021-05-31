Долар дешевшає, а євро обвалився: яким буде курс валют в Україні в понеділок

Національний банк України встановив курс основних валют на понеділок, 31 травня.
Згідно з даними регулятора, американський долар подешевшав на 2 копійки, а от євро втратив цілих 17.
Знизиться вартість і російського рубля і польського злотого.
Таким чином, за даними на 31 травня, курс основних валют виглядає наступним чином:
Повний список виглядає так:
Як повідомлялося раніше, частині українців можуть урізати пенсію наполовину. Таке може статися, якщо пенсіонер не заплатив кредит, у нього є борг за аліменти, неоплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, їм завдано матеріальних збитків, не сплачені рахунки та інше.
Крім того, Світовий банк дав прогноз про те, що троє з десяти українців не зможуть отримувати пенсії.