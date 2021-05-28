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Пенсії можуть урізати: кому і за що

Пенсії можуть урізати: кому і за що
08:13 Сьогодні Телеграф

Частина українців може позбутися половини суми пенсії. У нашій країні є кілька статей законів, які передбачають "штрафи" людям, які вийшли на заслужений відпочинок: ст. 50 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Розділ IX Закону "Про виконавче провадження".

"Телеграф" з'ясував, в яких випадках пенсіонери можуть залишитися без своїх виплат.

Борги та аліменти

Частину пенсії будуть вилучати, якщо пенсіонер не заплатив кредит, у нього є борг за аліменти, неоплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, ним завдано матеріальних збитків, не сплачені рахунки тощо. В такому випадку Пенсійний фонд України за рішенням виконавчої служби або приватного виконавця починає вираховувати гроші з пенсії.

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Але є нюанси - віднімати певну суму з пенсії можна тільки, якщо у громадянина немає рахунку в банку або майна, яке можна забрати за борги. Також необхідне рішення суду або виконавчий напис нотаріуса.

Крім того, згідно із законом віднімати можуть максимум половину пенсії. Такі відрахування стосуються також випадків, коли пенсіонер міг завдати шкоди здоров'ю іншої людини або вбити її. Також відрахування з пенсії стосуються переплат по зарплаті.

В інших випадках будуть віднімати до 20% від суми пенсії.

Як нараховують стягнення

Пенсіонер-боржник повинен обов'язково отримати лист від виконавця. У ньому буде документ, який повідомить порушника в тому, що на нього відкрито провадження.

Оскаржити таке рішення можна тільки в судовому порядку. А на згоду платити чи не платити покладений штраф або борг ніхто звертати увагу не буде. Суд зобов'язує виконувати такі приписи в примусовому порядку.

Пенсіонер працює

Якщо пенсіонер став підприємцем (відкрив ФОП), але не повідомив про це в ПФУ і продовжував отримувати пенсію, то переплату з Пенсійного фонду вилучатимуть шляхом урізання виплат. Такі штрафи будуть стосуватися тільки суми, яка накопичиться з моменту відкриття підприємства до моменту його виявлення у громадянина.

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Те ж саме стосується роботи. Якщо пенсіонер влаштовується кудись і не повідомляє в ПФУ, то також виникає переплата. Взагалі, наявність роботи після виходу на пенсію впливає на підвищення, доплати та надбавки. Також працевлаштування впливає на індексацію пенсії. Якщо пенсіонер не повідомив про свою роботу ПФУ, то йому доведеться повернути суму самої індексації.

Виплати можуть зовсім зупинити у того, хто вийшов на відпочинок за вислугою років, а потім заново пішов на роботу, яка йому і забезпечила пенсію. Наприклад, якщо прокурор у відставці знову піде працювати прокурором.

Важливо знати

У Пенсійному фонді України кажуть, що приховати факт працевлаштування дуже складно. Річ у тому, що відомство постійно звіряє дані з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соцстрахування. За ним можна виявити офіційно робочих пенсіонерів.

Тому в ПФУ нагадують, що дані про нову роботу після пенсії потрібно встигнути подати до відомства не пізніше ніж за 10 днів з моменту офіційного пристрою.

Також віддати державі назад переплату по пенсіях можна самому. Для цього потрібно прийти до Пенсійного фонду і написати заяву або ж просто покласти гроші на рахунок територіальної філії фонду, яка закріплена за пенсіонером.

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Всі розбіжності по стягненню і їх сперечанню вирішуються в суді за допомогою чинного законодавства України.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Штраф, Суд, Пенсійний фонд, Пенсії, Стягнення.
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