Долар продовжує падати, а євро перейшов до зростання: курс валют в Україні на перший день літа

У Національному банку України повідомили, скільки будуть коштувати основні валюти в перший день літа.
Згідно з його даними, долар США втратить ще 3 копійки.
А от євро після падіння напередодні, переходить до зростання і додасть у вартості 12 копійок.
Незначні коливання у вартості також покажуть російський рубль і польський злотий.
Курс основних валют на 1 червня:
Повний список виглядає так:
Як повідомлялося раніше, в червні долар може подешевшати до 27,3 грн. Більше про те, чого чекати від курсу валют в перший місяць літа "Телеграфу" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.
А ось до кінця літа долар може подорожчати до 28,40 - 28,60 гривень.