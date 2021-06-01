Долар продовжує падати, а євро перейшов до зростання: курс валют в Україні на перший день літа

У Національному банку України повідомили, скільки будуть коштувати основні валюти в перший день літа.

Згідно з його даними, долар США втратить ще 3 копійки.

А от євро після падіння напередодні, переходить до зростання і додасть у вартості 12 копійок.

Незначні коливання у вартості також покажуть російський рубль і польський злотий.

Курс основних валют на 1 червня:

1 долар США = 27,4674 грн;

1 євро = 33,5116 грн;

1 злотий = 7,4688 грн;

10 російських рублів = 3,7422 грн;

Повний список виглядає так:

Як повідомлялося раніше, в червні долар може подешевшати до 27,3 грн. Більше про те, чого чекати від курсу валют в перший місяць літа "Телеграфу" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

А ось до кінця літа долар може подорожчати до 28,40 - 28,60 гривень.