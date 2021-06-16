Долар і євро впевнено продовжують падати: курс валют в Україні на 16 червня

На ранок середи, 16 червня, долар і євро продовжують дешевшати по відношенню до української гривні.
Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України, повідомляє "Телеграф".
Відзначається, що в середньому долар, євро і злотий продовжують падати в ціні з колишніми темпами, в той час як російський рубль залишився на колишній позначці.
На сьогоднішній день курс валют виглядає наступним чином:
Варто зауважити, що фізичні особи не можуть купувати валюту за курсом НБУ, і в обмінниках він буде дещо відрізнятися, однак, по ньому можна орієнтуватися у змінах на валютному ринку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати від курсу валют в Україні в червні.