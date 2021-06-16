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Долар і євро впевнено продовжують падати: курс валют в Україні на 16 червня

Долар і євро впевнено продовжують падати: курс валют в Україні на 16 червня
06:11 Сьогодні Телеграф

На ранок середи, 16 червня, долар і євро продовжують дешевшати по відношенню до української гривні.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що в середньому долар, євро і злотий продовжують падати в ціні з колишніми темпами, в той час як російський рубль залишився на колишній позначці.

На сьогоднішній день курс валют виглядає наступним чином:

  • долар коштує 26,92 гривень (-7 коп за добу);
  • євро - 32,61 гривень (-9 коп);
  • польський злотий - 7,2 грн (-4 коп);
  • російський рубль - 37,3 копійок.

Варто зауважити, що фізичні особи не можуть купувати валюту за курсом НБУ, і в обмінниках він буде дещо відрізнятися, однак, по ньому можна орієнтуватися у змінах на валютному ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати від курсу валют в Україні в червні.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Курс гривни, Курс валют, Долар, Україна, Євро.
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