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Долар і євро різко рвонули вгору: курс валют в Україні на 17 червня

Долар і євро різко рвонули вгору: курс валют в Україні на 17 червня
05:38 Сьогодні Телеграф

На ранок четверга, 17 червня, курс долара і гривні в Україні знову різко піднявся вгору після падіння.

Про це можна судити за офіційними даними Національного банку України, повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що всього пару днів долар вперше за багато місяців опустився нижче за відмітку в 27 гривень, проте за останню добу він додав в ціні відразу десять копійок і знову перевищив цю межу.

На сьогоднішній день курс валют виглядає наступним чином:

  • долар коштує 27,02 гривень (+10 коп за добу);
  • євро - 32,77 гривень (+16 коп);
  • польський злотий - 7,25 грн (+5 коп);
  • російський рубль - 37,5 копійок (+2 коп).

Слід враховувати, що за курсом регулятора фізичні особи не можуть купувати валюту, але за ним можна оцінювати обстановку на валютному ринку в цілому. Ціни ж в обмінниках будуть дещо відрізнятися.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Курс гривни, Курс валют, Долар.
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