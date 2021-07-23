Долар просів, а фунт підскочив: курс валют в Україні на 23 липня

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на п'ятницю, 23 липня. Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.

Згідно з його даними, долар США втратив у вартості майже 5 копійок, а євро - 3. Незначні коливання спостерігаються в вартості польського злотого, білоруського рубля і російського рубля.

Тоді як австралійський долар піднявся майже на 14 копійок, а канадський долар - на 16 копійок. Фунт стерлінгів подорожчав на 31 копійку.

Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:

1 долар США = 27,1915 грн;

1 євро = 32,0343 грн;

1 злотий = 7,0251 грн;

10 рублів = 3,682 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,4318 грн.

Повний список виглядає наступним чином:

Як повідомлялося раніше, індекс БігМака показав, що курс долара в Україні повинен становити 11,5 гривні, а нашу національну валюту недооцінюють на 57,7%.

Також нагадуємо, що Національний банк України вирішив поступово вивести з обігу монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору. Їх повинні замінити сріблясті гривні.