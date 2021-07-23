Скачать
П'ятниця, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови
Мальдіви введуть податок на виїзд: скільки доведеться платити туристам, щоб покинути острови
МОК "повернув" Крим Україні
МОК "повернув" Крим Україні
Завербували в 2014 році: з'явилося відео затримання полковника СБУ, який працював на ФСБ
Завербували в 2014 році: з'явилося відео затримання полковника СБУ, який працював на ФСБ
Ігор Пустовіт розкрив, як буде "ділити" дітей з Сашею Бо
Ігор Пустовіт розкрив, як буде "ділити" дітей з Сашею Бо

Долар просів, а фунт підскочив: курс валют в Україні на 23 липня

Долар просів, а фунт підскочив: курс валют в Україні на 23 липня
06:12 Сьогодні Телеграф

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на п'ятницю, 23 липня. Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.

Згідно з його даними, долар США втратив у вартості майже 5 копійок, а євро - 3. Незначні коливання спостерігаються в вартості польського злотого, білоруського рубля і російського рубля.

Тоді як австралійський долар піднявся майже на 14 копійок, а канадський долар - на 16 копійок. Фунт стерлінгів подорожчав на 31 копійку.

Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:

1 долар США = 27,1915 грн;

1 євро = 32,0343 грн;

1 злотий = 7,0251 грн;

10 рублів = 3,682 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,4318 грн.

Повний список виглядає наступним чином:

 

Як повідомлялося раніше, індекс БігМака показав, що курс долара в Україні повинен становити 11,5 гривні, а нашу національну валюту недооцінюють на 57,7%.

Також нагадуємо, що Національний банк України вирішив поступово вивести з обігу монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору. Їх повинні замінити сріблясті гривні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 60

Все по темі:

Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ігор Пустовіт розкрив, як буде "ділити" дітей з Сашею Бо
02 Насолоджуйтесь ідеальною погодою, поки не повернулася спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня
03 Жорсткі обмеження для невакцинованих від коронавируса вводять в Італії
04 МОК "повернув" Крим Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров'я
Мендель зізналася, що робота на Зеленського підкосила її здоров'я
Куди ж поділися Порошенко і інші критики Зеленського? В Україні помітили цікавий момент з угодою щодо ПП-2
Куди ж поділися Порошенко і інші критики Зеленського? В Україні помітили цікавий момент з угодою щодо ПП-2
Після низки смертельних перестрілок ОБСЄ констатувала загострення на Донбасі
Після низки смертельних перестрілок ОБСЄ констатувала загострення на Донбасі
Долар просів, а фунт підскочив: курс валют в Україні на 23 липня
Долар просів, а фунт підскочив: курс валют в Україні на 23 липня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся