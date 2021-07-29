Долар і євро знову просіли: курс валют в Україні на 29 липня

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на четвер, 29 липня. Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.
Згідно з його даними, долар США втратив у вартості майже п’ять копійок, а євро - вісім. Крім того, на три копійки зменшилася вартість польського злотого. Незначні коливання спостерігаються у вартості російського рубля.
Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:
1 долар США = 26,8628 грн;
1 євро = 31,7021 грн;
1 злотий = 6,8959 грн;
10 рублів = 3,6529 грн;
Повний список виглядає наступним чином:
Нагадаємо, гривня продовжує укріплення вже декілька днів поспіль. Адже за попередню добу долар США втратив у вартості 7 копійок, а основна валюта Євросоюзу близько трьох.
Як повідомляв "Телеграф", українцям передрекли зростання зарплат на 30%. Так, у бюджетній декларації на 2022-2024 роки в Україні прогнозується середня заробітна плата в розмірі 15 258 гривень. Тоді як експерти заявили, що в 2021 році варто очікувати зростання цін не менш ніж на 10%.