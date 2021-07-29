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Долар і євро знову просіли: курс валют в Україні на 29 липня
Долар і євро знову просіли: курс валют в Україні на 29 липня

Долар і євро знову просіли: курс валют в Україні на 29 липня

Долар і євро знову просіли: курс валют в Україні на 29 липня
06:12 Сьогодні Телеграф Телеграф

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на четвер, 29 липня. Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.

Згідно з його даними, долар США втратив у вартості майже п’ять копійок, а євро - вісім. Крім того, на три копійки зменшилася вартість польського злотого. Незначні коливання спостерігаються у вартості російського рубля.

Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:

1 долар США = 26,8628 грн;

1 євро = 31,7021 грн;

1 злотий = 6,8959 грн;

10 рублів = 3,6529 грн;

Повний список виглядає наступним чином:

Нагадаємо, гривня продовжує укріплення вже декілька днів поспіль. Адже за попередню добу долар США втратив у вартості 7 копійок, а основна валюта Євросоюзу близько трьох.

Як повідомляв "Телеграф", українцям передрекли зростання зарплат на 30%. Так, у бюджетній декларації на 2022-2024 роки в Україні прогнозується середня заробітна плата в розмірі 15 258 гривень. Тоді як експерти заявили, що в 2021 році варто очікувати зростання цін не менш ніж на 10%.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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