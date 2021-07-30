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П'ятниця, 30.07.2021
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Євро та долар подорожчали: курс валют в Україні на 30 липня

Євро та долар подорожчали: курс валют в Україні на 30 липня
06:30 Сьогодні Телеграф

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на п’ятницю, 30 липня. Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.

Згідно з його даними, долар США додав у вартості дві копійки. Тоді як головна валюта Євросоюзу євро подорожчала суттєво – на 22 копійки. Крім того, майже на вісім копійок зросла вартість польського злотого. Деякі коливання спостерігаються й у вартості російського рубля, який виріс майже на дві копійки.

Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:

1 долар США = 26,8867 грн;

1 євро = 31,9239 грн;

1 злотий = 6,9734 грн;

10 рублів = 3,6696 грн;

Повний список виглядає наступним чином:

Нагадаємо, гривня укріплювалася декілька днів поспіль. Зокрема за попередню добу долар США втратив у вартості майже п’ять копійок, а євро - вісім. Крім того, минулого дня на три копійки зменшилася і вартість польського злотого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, автогаз побив історичний рекорд вартості в Україні. Насамперед це пояснюють падінням відразу на 28% - до 13,7 тис. тонн імпорту зрідженого газу з Білорусі, викликаного "війною" санкцій між Україною і Білоруссю, що почалася в травні.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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