Євро та долар подорожчали: курс валют в Україні на 30 липня

Національний банк України опублікував свіжий курс валют на п’ятницю, 30 липня. Відповідні дані були оприлюднені пресслужбою регулятора.

Згідно з його даними, долар США додав у вартості дві копійки. Тоді як головна валюта Євросоюзу євро подорожчала суттєво – на 22 копійки. Крім того, майже на вісім копійок зросла вартість польського злотого. Деякі коливання спостерігаються й у вартості російського рубля, який виріс майже на дві копійки.

Таким чином офіційний курс основних валют на міжбанку буде виглядати так:

1 долар США = 26,8867 грн;

1 євро = 31,9239 грн;

1 злотий = 6,9734 грн;

10 рублів = 3,6696 грн;

Повний список виглядає наступним чином:

Нагадаємо, гривня укріплювалася декілька днів поспіль. Зокрема за попередню добу долар США втратив у вартості майже п’ять копійок, а євро - вісім. Крім того, минулого дня на три копійки зменшилася і вартість польського злотого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, автогаз побив історичний рекорд вартості в Україні. Насамперед це пояснюють падінням відразу на 28% - до 13,7 тис. тонн імпорту зрідженого газу з Білорусі, викликаного "війною" санкцій між Україною і Білоруссю, що почалася в травні.