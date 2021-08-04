На валютному ринку "затишшя": курс валют в Україні на 4 серпня

Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на середу, 4 серпня.
Відповідні дані, оприлюднені прес-службою регулятора.
Як випливає з інформації НБУ, за минулу добу на валютному ринку не відбулося помітних стрибків у вартості долара і євро. Також свої позиції тримає польський злотий і російський рубль.
Лише британський фунт стерлінгів, після різкого падіння напередодні, піднявся до гривні на 6 копійок.
Таким чином курс основних валют в середу виглядає наступним чином:
Повний список виглядає так:
Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд вирішив виділити значну грошову суму для допомоги бідним країнам, що постраждали від пандемії коронавируса. У списку одержувачів знаходиться і Україна. Таким чином, до Дня Незалежності наша країна отримає "подарунок" від МВФ у розмірі 2,7 мільярдів доларів.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував цю новину "Телеграфу" і розповів, що такий жест означає для України.