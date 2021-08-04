На валютному ринку "затишшя": курс валют в Україні на 4 серпня

Національний банк України оприлюднив свіжий курс валют на середу, 4 серпня.

Відповідні дані, оприлюднені прес-службою регулятора.

Як випливає з інформації НБУ, за минулу добу на валютному ринку не відбулося помітних стрибків у вартості долара і євро. Також свої позиції тримає польський злотий і російський рубль.

Лише британський фунт стерлінгів, після різкого падіння напередодні, піднявся до гривні на 6 копійок.

Таким чином курс основних валют в середу виглядає наступним чином:

1 долар США = 26,8411 грн;

1 євро = 31,8913 грн;

1 злотий = 7,0006 грн;

10 рублів = 3,6761 грн;

1 фунт стерлінгів = 37,3574 грн.

Повний список виглядає так:

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд вирішив виділити значну грошову суму для допомоги бідним країнам, що постраждали від пандемії коронавируса. У списку одержувачів знаходиться і Україна. Таким чином, до Дня Незалежності наша країна отримає "подарунок" від МВФ у розмірі 2,7 мільярдів доларів.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував цю новину "Телеграфу" і розповів, що такий жест означає для України.