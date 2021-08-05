Долар і євро дорожчають - курс валют в Україні на 5 серпня

Долар і євро продовжують зміцнювати свої позиції в порівнянні з гривнею. Курс інших світових валют не зазнав істотних змін.

Про це стало відомо від Національного банку України.

Долар подорожчав на 10 копійок, євро - на 6 копійок. Одночасно з цим значно виріс у вартості фунт стерлінгів.

Курс валют на 5 серпня:

1 долар США - 26,9 гривні (раніше - 26,8 грн)

1 євро - 31,95 гривні (раніше - 31, 89 грн)

1 фунт стерлінгів - 37, 49 гривні (раніше - 37, 36 грн)

10 російських рублів - 3, 69 гривні (раніше - 3, 68 грн).

(Фото: НБУ)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає "подарунковий" транш від МВФ на більш ніж 2,7 млрд доларів США.

Також банківську сферу країни сколихнули чутки про можливий продаж Монобанку російському Альфа-банку - що відомо.