Долар і євро дорожчають - курс валют в Україні на 5 серпня

Долар і євро продовжують зміцнювати свої позиції в порівнянні з гривнею. Курс інших світових валют не зазнав істотних змін.
Про це стало відомо від Національного банку України.
Долар подорожчав на 10 копійок, євро - на 6 копійок. Одночасно з цим значно виріс у вартості фунт стерлінгів.
Курс валют на 5 серпня:
(Фото: НБУ)
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає "подарунковий" транш від МВФ на більш ніж 2,7 млрд доларів США.
Також банківську сферу країни сколихнули чутки про можливий продаж Монобанку російському Альфа-банку - що відомо.