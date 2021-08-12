Гривня знову подешевшала після зміцнення: курс валют в Україні на 12 серпня

На ранок четверга, 12 серпня, після деякого зміцнення українська гривня знову пішла в спад.

Про це можна судити за офіційним курсом Нацбанку України, повідомляє "Телеграф".

Відзначимо, що майже весь останній тиждень гривня зміцнювалася, за рахунок чого помітно подешевшали долар і євро, але сьогодні динаміка змінилася.

На 12 серпня курс валют виглядає наступним чином:

1 долар США коштує 26,8 грн (+5 копійок за добу);

1 євро - 31,41 грн (+5 коп.);

1 злотий - 6,84 грн (-1 коп.);

10 російських рублів - 3,61 грн (-1 коп.).

Варто зауважити, що фізособи не можуть купувати або продавати валюту за цим курсом, і ціни в обмінниках будуть дещо відрізнятися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про неприємні умови, на яких Україні дадуть кредит від МВФ на 2,7 млрд доларів.