Гривня знову подешевшала після зміцнення: курс валют в Україні на 12 серпня

На ранок четверга, 12 серпня, після деякого зміцнення українська гривня знову пішла в спад.
Про це можна судити за офіційним курсом Нацбанку України, повідомляє "Телеграф".
Відзначимо, що майже весь останній тиждень гривня зміцнювалася, за рахунок чого помітно подешевшали долар і євро, але сьогодні динаміка змінилася.
На 12 серпня курс валют виглядає наступним чином:
Варто зауважити, що фізособи не можуть купувати або продавати валюту за цим курсом, і ціни в обмінниках будуть дещо відрізнятися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про неприємні умови, на яких Україні дадуть кредит від МВФ на 2,7 млрд доларів.