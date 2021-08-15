Скачать
Неділя, 15.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Майже в два рази менше нових заражень на коронавірус зафіксували в Україні: свіже зведення
Майже в два рази менше нових заражень на коронавірус зафіксували в Україні: свіже зведення
Заворушення під Офісом президента: стало відомо про постраждалих
Заворушення під Офісом президента: стало відомо про постраждалих
Шестирічна дитина загубилася під час підйому на Говерлу: пошуки не дають результатів
Шестирічна дитина загубилася під час підйому на Говерлу: пошуки не дають результатів
Звільнили за вбивство семи товаришів по службі: деталі казусного випадку в рядах російських найманців
Звільнили за вбивство семи товаришів по службі: деталі казусного випадку в рядах російських найманців

Грошей вистачить не всім: в Держбюджеті недостатньо ресурсів для виплати субсидій

Грошей вистачить не всім: в Держбюджеті недостатньо ресурсів для виплати субсидій
Оновлено 08:07 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У державному бюджеті закінчуються гроші на виплати субсидій для українців - їх вистачить тільки до листопада.

Про це в неділю, 15 серпня, повідомляє "Сніданок з 1 + 1".

За даними Міністерства фінансів, в цьому році українцям на допомогу для оплати комунальних послуг заклали понад 35 млрд грн.

Там кажуть, що зможуть виправити ситуацію і виділити велику суму грошей.

"Як тільки парламент запрацює, буде відповідне рішення. Але до листопада наявних призначень досить", - розповів глава відомства Сергій Марченко.

Він запевнив, що цифру для виплат до держбюджету збільшать: "Зараз цих коштів достатньо для завершення неопалювального періоду поточного року".

Також Марченко заявив, що отримувати субсидію тепер будуть тільки ті, хто реально не зможе самостійно оплачувати комунальні послуги.

Відомо, що субсидія вже перепризначена для 2 млн осіб. Крім того, з них 1 млн 700 тис. громадян не подавали заяв і отримали автоматичне перепризначення.

За даними Міністерства фінансів, в регіони вже направили 1 млрд 100 млн грн для виплат субсидій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд планує зменшити вартість електроенергії для споживачів і поміняти модель їх утримання.

Також ми писали, чи варто українцям чекати зростання цін на крупу найближчим часом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 49

Все по темі:

Гроші, Держбюджет, Міністерство фінансів, Субсидії.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Хрещатику пройшов чемпіонат України з перетягування вантажівок
02 Без вакцини вхід заборонений: деталі нововведення для мешканців однієї з одеських ОТГ
03 Незабаром е-паспорта прирівняють до паперових: заява глави Мінцифри Федорова
04 Звільнили за вбивство семи товаришів по службі: деталі казусного випадку в рядах російських найманців
05 Під силу кожному: які прості звички можуть врятувати планету
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Jerry Heil вийшла заміж, але поки лише у кліпі (фото, відео)
Jerry Heil вийшла заміж, але поки лише у кліпі (фото, відео)
Незабаром е-паспорта прирівняють до паперових: заява глави Мінцифри Федорова
Незабаром е-паспорта прирівняють до паперових: заява глави Мінцифри Федорова
Спека посилиться, але не всюди: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня
Спека посилиться, але не всюди: яку погоду очікувати в Україні наступного тижня
Медовий Спас і Успенський піст: народні прикмети, заборони та привітання на 14 серпня
Медовий Спас і Успенський піст: народні прикмети, заборони та привітання на 14 серпня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся