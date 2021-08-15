Грошей вистачить не всім: в Держбюджеті недостатньо ресурсів для виплати субсидій

У державному бюджеті закінчуються гроші на виплати субсидій для українців - їх вистачить тільки до листопада.

Про це в неділю, 15 серпня, повідомляє "Сніданок з 1 + 1".

За даними Міністерства фінансів, в цьому році українцям на допомогу для оплати комунальних послуг заклали понад 35 млрд грн.

Там кажуть, що зможуть виправити ситуацію і виділити велику суму грошей.

"Як тільки парламент запрацює, буде відповідне рішення. Але до листопада наявних призначень досить", - розповів глава відомства Сергій Марченко.

Він запевнив, що цифру для виплат до держбюджету збільшать: "Зараз цих коштів достатньо для завершення неопалювального періоду поточного року".

Також Марченко заявив, що отримувати субсидію тепер будуть тільки ті, хто реально не зможе самостійно оплачувати комунальні послуги.

Відомо, що субсидія вже перепризначена для 2 млн осіб. Крім того, з них 1 млн 700 тис. громадян не подавали заяв і отримали автоматичне перепризначення.

За даними Міністерства фінансів, в регіони вже направили 1 млрд 100 млн грн для виплат субсидій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд планує зменшити вартість електроенергії для споживачів і поміняти модель їх утримання.

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