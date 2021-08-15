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"Не всім по зубах": український Монобанк піднявся в ціні і більше не продається

"Не всім по зубах": український Монобанк піднявся в ціні і більше не продається
Оновлено 14:53 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Український інтернет-банкінг піднявся в ціні і тепер коштує більше одного мільярда доларів. Крім того, додаток не продається.

Про це в неділю, 15 серпня, повідомляє співзасновник компанії Олег Гороховський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, жоден український банк вже технічно не може купити додаток, адже він занадто дорогий.

"Ця" цукерка "по зубах тільки консорціуму іноземних інвестфондів", - пише Гороховський.

Також співзасновник компанії назвав її "єдинорогом з нуля за три з половиною роки".

Крім того, він заявив, що в нашій країні є складнощі з веденням бізнесу, але вони спостерігаються і в США, Великобританії, В'єтнамі, Казахстані, ПАР, Китаї.

"Коли мені говорять, що Україна погана країна для ведення бізнесу, я приблизно розумію, чому так кажуть. Але точно знаю, що якщо ти робиш те, що потрібно клієнтам, то не особливо важливо, яка це країна", - відзначає Гороховський.

За його словами, для успіху потрібна "пекельна праця і удача".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня 2021 року з'явилися чутки про продаж українського Monobank (Монобанк) російському Альфа-банку.

Також ми писали, що Олег Горохівський пояснює успіх Монобанку любов'ю клієнтів.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 67

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Гроші, Интернет-банкинг, Олег Гороховский, Monobank.
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