Інтерпайп про боротьбу з коронавірусом та обіцянки Зеленського

Топменеджер "Інтерпайпа", який належить олігарху Віктору Пінчуку, Фаді Храйбе заявляє, що президента Володимир Зеленський нічого не обіцяв бізнесу за його допомогу в боротьбі з Covid-19 і "кураторство" над областями на час пандемії.
"Обіцянок не було. Як соціально відповідальний бізнес, ми в будь-якому разі робимо свою справу в підтримці нашої країни в боротьбі з коронавірусом. Але після вирішення першочергових задач у протидії коронавірусу ми, як бізнес, сподіваємось, що держава прийме серйозні заходи зі стабілізації економіки та стимулювання бізнесу, зокрема, виробничих підприємств під час кризи".
За словами Храйбе, після зустрічі у Зеленського "Інтерпайп" і Пінчук долучились до роботи антикризового штабу Дніпропетровського регіону, яким керує губернатор.
Храйбе розповів, що для боротьби з коронавірусом місцеві бюджети акумулювали 265 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів направлена на закупівлю 125 апаратів штучної вентиляції легенів, 40 апаратів із діючих лікарень будуть переміщені в опорні лікарні під потреби лікування хворих на коронавірус.
Таким чином, за його словами, в області вже забезпечено 184 апарати ШВЛ, а подальші потреби в ШВЛ та інше необхідне обладнання буде закуповувати бізнес.
Храйбе відзначив, що із забезпеченням здоров'я лікарів і медперсоналу – це костюми хімічного захисту, маски, засоби дезінфекції, а також тести – ситуація гірша. У випадку різкого зростання кількості хворих наявних обсягів вистачить на перші тижні.
Він додав, що у Дніпропетровській області є дві базові лікарні для боротьби з коронавірусом – інфекційна лікарня №21 у Дніпрі та інфекційна лікарня №1 у Кривому Розі, – які можуть прийняти 360 пацієнтів.
Також розробляють план B та С, готують резервні медичні заклади для прийому пацієнтів.
Пінчук, за словами топменеджера "Інтерпайпа", виділив на боротьбу з коронавірусом понад 114 мільйонів гривень.
За словами Храйбе, коли він почав занурюватись у стан справ в області, то його найбільше вразила відсутність реальної взаємодії між міськими та обласним штабами, що унеможливлює розроблення єдиної антикризової програми регіону.
А також стан медичних закладів і разом з тим готовність лікарів працювати в існуючих умовах, незважаючи на ризики ураження.