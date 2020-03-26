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Інтерпайп про боротьбу з коронавірусом та обіцянки Зеленського

Інтерпайп про боротьбу з коронавірусом та обіцянки Зеленського
11:18 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Twitter

Новини Бізнесу:На зустрічі Зеленського з представниками великого бізнесу не було ніяких обіцянок про винагороду від держави

Топменеджер "Інтерпайпа", який належить олігарху Віктору Пінчуку, Фаді Храйбе заявляє, що президента Володимир Зеленський нічого не обіцяв бізнесу за його допомогу в боротьбі з Covid-19 і "кураторство" над областями на час пандемії.

"Обіцянок не було. Як соціально відповідальний бізнес, ми в будь-якому разі робимо свою справу в підтримці нашої країни в боротьбі з коронавірусом. Але після вирішення першочергових задач у протидії коронавірусу ми, як бізнес, сподіваємось, що держава прийме серйозні заходи зі стабілізації економіки та стимулювання бізнесу, зокрема, виробничих підприємств під час кризи".

За словами Храйбе, після зустрічі у Зеленського "Інтерпайп" і Пінчук долучились до роботи антикризового штабу Дніпропетровського регіону, яким керує губернатор.

Храйбе розповів, що для боротьби з коронавірусом місцеві бюджети акумулювали 265 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів направлена на закупівлю 125 апаратів штучної вентиляції легенів, 40 апаратів із діючих лікарень будуть переміщені в опорні лікарні під потреби лікування хворих на коронавірус.

Таким чином, за його словами, в області вже забезпечено 184 апарати ШВЛ, а подальші потреби в ШВЛ та інше необхідне обладнання буде закуповувати бізнес.

Храйбе відзначив, що із забезпеченням здоров'я лікарів і медперсоналу – це костюми хімічного захисту, маски, засоби дезінфекції, а також тести – ситуація гірша. У випадку різкого зростання кількості хворих наявних обсягів вистачить на перші тижні.

Він додав, що у Дніпропетровській області є дві базові лікарні для боротьби з коронавірусом – інфекційна лікарня №21 у Дніпрі та інфекційна лікарня №1 у Кривому Розі, – які можуть прийняти 360 пацієнтів.

Також розробляють план B та С, готують резервні медичні заклади для прийому пацієнтів.

Пінчук, за словами топменеджера "Інтерпайпа", виділив на боротьбу з коронавірусом понад 114 мільйонів гривень.

За словами Храйбе, коли він почав занурюватись у стан справ в області, то його найбільше вразила відсутність реальної взаємодії між міськими та обласним штабами, що унеможливлює розроблення єдиної антикризової програми регіону.

А також стан медичних закладів і разом з тим готовність лікарів працювати в існуючих умовах, незважаючи на ризики ураження.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Виктор Пинчук, Интерпайп, Володимир Зеленський, Допомога, Коронавірус, Covid-19, Великий бізнес.
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