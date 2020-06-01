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IKEA планує збільшити асортимент товарів в Україні

IKEA планує збільшити асортимент товарів в Україні
17:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:В IKEA не назвали дату, коли планують поновити прийом замовлень, який був зупинений через велику кількість заявок.

Шведська компанія IKEA, яка 14 травня офіційно оголосила про вихід на український ринок, планує поступово збільшити для України кількість наявних рішень та аксесуарів для дому до 6 тис. одиниць. Це більш як у півтора раза більше, ніж в момент заходу в країну. Про це на запит Укрінформу відповіли в представництві компанії в Україні.

"Ми починаємо з 3600 артикулів, що охоплюють усі серії та стилі нашого асортименту. Але плануємо поступово збільшувати кількість наявних рішень та аксесуарів для дому, і зрештою досягти близько 6000 найменувань", - зазначили в IKEA.

"Зацікавлення нашою продукцією на українському ринку значно перевершили сподівання, а кількість замовлень на день у кілька разів перевищили прогнози, тому за перші дні старту продаж, у нас закінчились слоти для доставки та для пунктів видачі замовлень. Ми робимо все можливе, щоб відновити діяльність сайту якомога швидше, та, як тільки це стане можливим, відразу повідомимо", - зазначили в компанії.

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Як повідомлялося, IKEA, яка 14 травня офіційно оголосила про вихід на український ринок, призупинила прийом нових замовлень через велику кількість заявок 26 травня.

Наразі компанія здійснює замовлення товарів в Україні через інтернет-магазин. Проте вже незабаром планується відкрити магазин в одному з торговельно-розважальних комплексів. Відповідний договір оренди вже підписано з Blockbuster Mall. При цьому, як повідомили в компанії, це буде один із перших магазинів міського формату IKEA у світі. Основними особливостями таких магазинів є менші за розмірами торгові площі, розташовані у центрі міст – щоб якнайкраще відповідати вимогам споживачів, ставати більш доступними та зручними.

Наміри вийти на український ринок IKEA оголосила про наприкінці 2017 року. Це рішення було зумовлене високим попитом на доступні товари і рішення для дому в Україні, а також прагненням компанії змінити на краще повсякденне життя багатьох українців.

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Вересень 2017 року – IKEA прийняла бізнес-рішення про вихід на український ринок

Грудень 2017 року – компанія оголосила про наміри вийти на український ринок

Весна 2018 року – IKEA визначила формат магазину, що найкраще підходить для українського ринку: магазин нового міського формату (city store)

Літо 2018 року – починається процес укладення договорів із основними партнерами

Червень 2019 року – IKEA починає масштабну кампанію з набору персоналу до магазину міського формату у Києві.

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Экономика, Бизнес, Интернет-магазин, IKEA.
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