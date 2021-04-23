"Нова пошта" змінює графік роботи на травневі свята: що потрібно знати

"Нова пошта" на травневі свята змінить графік роботи.

Про це пише РБК-Україна.

Повідомляється, що на Великдень, 2 травня, НП не надаватиме послуги зовсім. У цей день не працюватимуть ні поштові відділення, ні адресна доставка.

На наступний після свята день, 3 травня, відділення повернуться до роботи, але за графіком неділі. Цей режим є індивідуальним для кожного поштового відділення в українських містах.

Всі інші святкові дні "Нова пошта" буде працювати як зазвичай.

З графіком роботи кожного з поштових відділень можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки українцям обійдеться "великодній кошик".