Втратив квартиру і залишився винний ще одну: як киянин воював із забудовником

Купуючи в Україні нерухомість, люди намагаються убезпечити себе на всіх етапах до моменту підписання акту прийняття-передання та отримання ключів. Адже нерідкі випадки, коли, виплативши всю необхідну суму, власник залишається без власної квартири. Так сталося з українцем Ярославом Осадчим, який ще сім років тому інвестував понад 60 тис. доларів у квартиру в київській новобудові. Мало того, що він так і не переїхав в новий будинок - з нього через суд вимагають додаткові гроші... у вигляді моральної компенсації. "Телеграф" вирішив детально розібратися в цій складній історії.

Що сталося?

Герой нашого матеріалу Ярослав Осадчий про свій випадок періодично розповідає в Facebook.

"Я інвестував у квартиру в ЖК "Кришталеві джерела" у 2014 році трохи понад 60 тис. доларів в той час, більшу частину суми тоді я зайняв. У 2015 році, ще до отримання квартири, я дізнався про те, що забудовник вимагає підписання договорів на обслуговування, як умова для оформлення прийняття-передання квартири. Умови того договору не подобалися багатьом, хто їх вже підписав, не сподобалися вони й мені", - каже Ярослав.

Уже в розмові з "Телеграфом" Ярослав Осадчий розповів обставини справи докладніше і зазначив, що весь конфлікт стався через подвір'я.

"Згідно із законом прибудинкова територія, двір будинку належать всім власникам квартир. Забудовники вирішили, що потрібно знімати ще і ренту з власників квартир і придумали платну стоянку на території будинку. Тобто, по суті, вони збиралися здавати наше майно нам в оренду", - розповідає наш співрозмовник.

Мало того, за його словами, забудовник також запропонував послуги своєї компанії для обслуговування будинків (замість ОСББ, яке хотіли створити власники квартир) і нібито змушував мешканців підписуватися під невигідними для них умовами. У цей момент Ярослав Осадчий вирішив - потрібно відстоювати права всіх мешканців будинку, в тому числі та свої.

"Я написав лист, в якому вказав, що, згідно із законодавством України, забудовник не може зобов'язувати нас підписувати будь-які документи. В цьому листі я також висловив своє небажання оплачувати паркування. Цей лист підписали близько 30 осіб. Ми передали його представникам забудовника і Фонду фінансування будівництва через відділ продажів. Потім мені прийшла телеграма з викликом на вручення акта прийняття-передання, але куди та коли - даних не було, ніякого телефону теж", - згадує Осадчий.

Ярослав переконаний, що забудовник просто вирішив "покарати" його за "активізм". Так, посадові особи забудовника нібито написали брехливий лист про те, що Осадчий не з'явився приймати квартиру і на цій підставі квартиру просто відібрали.

Ярослав Осадчий запевняє: йому ніхто не повідомляв, що потрібно з'явитися в зазначений термін. Замість цього приходили листи іншого змісту, які він відкривав під об'єктивом відеокамери.

"Мені прислали рекомендований лист від Фонду фінансування будівництва. Я відкрив перший лист і там лежало два порожніх аркуші А4. Тобто мене про щось повідомили, а про що - я поняття не маю. Другий лист я відкривав на камеру разом з сусідами по новобудові ", - говорить наш герой.

В результаті Осадчий подав позов до суду, довів справу до Верховного Суду і виграв його. Але потім служителі Феміди своє рішення змінили на протилежне.

"Звернувшись до суду, більш ніж два з половиною роки по тому я виграв справу в другій і третій інстанції. Однак сталося диво - на підставі звернення нової власниці квартири, яка" під копірку "повторювало першу касаційну скаргу від забудовника/ФФБ, рішення Верховного Суду було змінено на протилежне, і я залишився і без квартири, і завдяки "грамотному" використанню учасниками "схемки" нашого законодавства, - ще й без грошей, - журиться Ярослав Осадчий. - Тільки після п'яти років судової тяганини вдалося "вирвати" еквівалент 12 тисяч доларів в кінці 2020. Таким чином, було фактично вкрадено майже 50 тис. доларів".

На цьому історія не закінчується. Забудовник за пости в соцмережах і журналістські публікації подав позов з вимогою компенсації моральної шкоди. І тепер Ярослав Осадчий повинен виплатити забудовнику ще 1 мільйон 140 тисяч гривень зверху.

"Люди, пов'язані з будівництвом ЖК" Кришталеві джерела ", видно вирішили, що вкрадених у мене грошей було мало. Тому вони подали позов про збитки, понесені забудовником через" поширення неправдивої інформації та репутаційних збитків", - говорить Ярослав.

За його словами, як докази забудовник надав:

- Журналістські повідомлення в ЗМІ, що описують події навколо відкріплення від Осадчого квартири та хід судових засідань.

- Листівки, які роздавали громадські організації, які проводили акцію протесту проти дій забудовника.

- Заяви деяких громадян, які були написані на адресу організації під назвою "Учасник фінансово-кредитної системи з фінансування будівництва", про відмову від придбання квартир.

- Фото з форумів, де користувачі обурювалися договорами, які пропонує для підписання забудовник при прийнятті-переданні.

"Яке саме відношення ці" докази "стосуються мене, і яку саме інформацію забудовник вважає" помилковою "- залишається загадкою досі", - резюмував Ярослав Осадчий.

Журналіст "Телеграфа" зв'язався з ЖК "Кришталеві джерела", де повідомили, що забудовник у нашого героя виграв суд і потенційним покупцям нових квартир нічого хвилюватися. На кілька тисяч мешканців житлового комплексу Ярослав Осадчий виявився такий один.

"Це питання вже закрите. По судовій справі, згаданому вами, вже прийнято рішення, яке не підлягає оскарженню. Ми виграли всі суди. Все відбувалося в нормальному річищі, офіційно, за процедурою, передбаченою законом. Це був один випадок на весь комплекс, в якому постійно проживає 7-10 тисяч осіб. Рішення суду - це відшкодування моральної шкоди за заподіяння шкоди діловій репутації в нашу користь ", - розповіли в ЖК "Кришталеві джерела".

Справа виявилася довгим, затягнутим, і незавершеним і Осадчий буде продовжувати боротися із забудовником на юридичному полі. "Телеграф" ж звернувся за роз'ясненнями до незацікавленої сторони. Справа прокоментував юрист Олег Бодак АТ "Клочков і партнери". Журналіст задав всього два питання.

Питання №1: що робити потерпілому?

- "Почну з того, що рішення Верховного може бути змінено тільки при наявності нововиявлених або виняткових обставин (тобто якщо після набрання рішенням законної сили або повного вирішення спору з'явилися якісь нові обставини, які значною мірою змінюють суть справи).

У цій справі, як і в багатьох інших, перше, що потрібно зробити потерпілому - це повністю вивчити дане питання в правовій площині. При наявності спору з ініціативи забудовника про порушення честі, гідності та ділової репутації юридичної особи в суді, відповідач стверджує, що є незаконність його дій в постах соціальної мережі. Надалі таке грає далеко не на його користь. Більш того, такі пости можуть бути використані протилежною стороною в подальших судових суперечках як ще один актуальний доказ вчиненого порушення. Варто зазначити, що докази у даній справі й є ключовим елементом судового рішення. Представники забудовника і потерпілого, відповідно до змісту позову та відкликання, які були викладені судами в прийнятих рішеннях, акцентують суду на (не)допустимості та (не)достовірності наданих ними доказів.

По-друге, потерпілий, а в кращому випадку - кваліфікований адвокат, який є його представником, має досліджувати всі обставини справи в хронологічному порядку. Таке дослідження є просто необхідним для виділення фактичних обставин і, зокрема, факторів, які можуть значно сприяти позиції потерпілого і доводити його правоту.

По-третє, з метою встановлення судом фактичних обставин справи, тобто формування перед суддями єдиної картини розвитку подій, потерпілому або його представнику необхідно представити всі наявні докази. Будь-які дані про наявність чи відсутність обставин, які затверджуються постраждалим, повинні бути підтверджені належними, допустимими, достовірними доказами в достатній їх кількості. Це означає, що докази повинні містити цілком вірну інформацію щодо предмета доказування, бути повністю і всебічно розкритими, і отримані в установленому законом порядку (без будь-яких порушень прав інших осіб і, в разі наявності, згідно зі спеціальною процедурою їх отримання)".

Питання №2: які перспективи справи в суді?

- "У даній справі, через те, що наявність і зміст всіх необхідних процесуальних документів сторін досліджувати неможливо, зробити певний прогноз досить складно. Проте, якщо спиратися на всі твердження потерпілого, викладені в соціальних мережах і їх вірогідність, у нього є всі можливості досягнення бажаного результату при повноцінному і кваліфікованому поданні обставин справи та аргументів в суді".