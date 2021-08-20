Шантаж з боку Кремля не проходить. І ось це вже позиція

Влада могла заборонити військовим висловлювати так свою позицію

Друга передача "привіту" президенту РФ Володимиру Путіну під час репетиції параду до Дня Незалежності України говорить про непохитну позицію влади.

Таку думку висловив колишній народний депутат Борислав Береза.

Сьогодні о 16-30 на Хрещатику, перед початком репетиції параду, вишикувалася "коробка" з патрульних поліцейських, морських піхотинців і десантників. У складі цієї коробки стояло чимало героїв війни за Незалежність проти Росії. Після нашого традиційного "Слава Україні! Героям Слава!" ті, що стояли у "коробці" озвучили, що "Путін-ху@ло!"…