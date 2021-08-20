Рус

Шантаж з боку Кремля не проходить. І ось це вже позиція

Автор
Б. Береза
Дата публікації
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Автор
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Шантаж з боку Кремля не проходить. І ось це вже позиція Новина оновлена 20 серпня 2021, 22:29
Скріншот з відео з кричалкою про Путіна з репетиції параду 20.08.2021

Влада могла заборонити військовим висловлювати так свою позицію

Друга передача "привіту" президенту РФ Володимиру Путіну під час репетиції параду до Дня Незалежності України говорить про непохитну позицію влади.

Таку думку висловив колишній народний депутат Борислав Береза.

Сьогодні о 16-30 на Хрещатику, перед початком репетиції параду, вишикувалася "коробка" з патрульних поліцейських, морських піхотинців і десантників. У складі цієї коробки стояло чимало героїв війни за Незалежність проти Росії. Після нашого традиційного "Слава Україні! Героям Слава!" ті, що стояли у "коробці" озвучили, що "Путін-ху@ло!"…

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