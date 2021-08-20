Укр

"Украина — превыше всего! Путин — Х**ло!" Эксклюзивное видео с репетиции парада в Киеве

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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"Украина — превыше всего! Путин — Х**ло!" Эксклюзивное видео с репетиции парада в Киеве Новость обновлена 20 августа 2021, 21:38
Репетиция ко Дню Независимости

Похоже, у российских пропагандистов добавилось работы.

Слова известной в Украине и за ее пределами кричалки харьковских ультрас о российском президенте Владимире Путине вновь прозвучали в центре Киева в исполнении военнослужащих и полицейских.

Соответствующие кадры были отсняты корреспондентом "Телеграфа".

На них видно, как десятки военных и правоохранителей на Крещатике в ответ на слово "Путин" в унисон отвечают "х**ло".

Напомним, что в ночь на 19 августа военнослужащие, во время репетиции парада ко Дню Независимости, промаршировали по улице под песню "Путин — х**ло".

Данное видео очень быстро разлетелось по сети и добралось до российских пропагандистов. Позже этот ролик показали в прямом эфире федерального канала "Россия 1". Ведущая программы Ольга Скабеева назвала военнослужащих ВСУ "идиотами" и призвала "наказать" инициаторов.

Как известно, слова "Путин — х**ло" впервые прозвучали в 2014 году из уст ультрас "Металлиста" и "Шахтера". После этого они стали очень популярными в Украине и даже звучали с трибуны Верховной Рады.

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