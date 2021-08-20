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"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві

Автор
Г. Лубенець
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"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві Новина оновлена 20 серпня 2021, 21:38
Репетиція до Дня Незалежності

Схоже, у російських пропагандистів додалося роботи.

Слова відомої в Україні та за її межами кричалки харківських ультрас про російського президента Володимира Путіна знову прозвучали в центрі Києва у виконанні військовослужбовців і поліцейських.

Відповідні кадри були відзняті кореспондентом "Телеграфа".

На них видно, як десятки військових і правоохоронців на Хрещатику у відповідь на слово "Путін" в унісон відповідають "х**ло".

Нагадаємо, що в ніч на 19 серпня військовослужбовці, під час репетиції параду до Дня Незалежності, промарширували по вулиці під пісню "Путін — х**ло".

Дане відео дуже швидко розлетілося по мережі і дісталося до російських пропагандистів. Пізніше цей ролик показали в прямому ефірі федерального каналу "Росія 1". Ведуча програми Ольга Скабеева назвала військовослужбовців ЗСУ "ідіотами" і закликала "покарати" ініціаторів.

Як відомо, слова "Путін — х**ло" вперше прозвучали в 2014 році з вуст ультрас "Металіста" і "Шахтаря". Після цього вони стали дуже популярними в Україні і навіть звучали з трибуни Верховної Ради.

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