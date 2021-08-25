Треба повернути в школу російську мову, 3, а може і 4 рази на тиждень

Таким чином у дітей зникне бажання вчити російську мову

Викладання російської мови в школах України слід повернути, і навіть більше того, посилити шляхом збільшення числа навчальних годин і навантаження на школярів. Тоді діти точно не захочуть її вивчати.

Такий спосіб викладання запропонував блогер Антон Ходза.

"Треба повернути в школи уроки російської мови.

Можна тричі на тиждень. Можна навіть чотири рази.

Кожна школа має вибрати на роль вчительки російської максимально кончену стару маразматичку, яка щиро ненавидить дітей.

Максимум домашок. Вдвічі більше ніж з української. От прямо щоб взагалі ніколи було навіть тікток глянути.

Максимум граматики. Ніяких веселощів. Нічого цікавого. Сухі факти, вправи, диктанти, ще раз вправи.

Так переможемо", — написав Антон Ходза.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпропетровській області нарешті скасували статус "регіональної" російської мови. Закон, який її гарантував, визнали неконституційним ще у 2018 році.