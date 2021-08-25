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У ще одній області України російську мову позбавили статусу "регіональної"

Автор
А. Дворовенко
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У ще одній області України російську мову позбавили статусу "регіональної" Новина оновлена 25 серпня 2021, 20:01
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Мовний закон, яким російська отримувала статус "регіональної", визнали неконституційним ще у 2018 році

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду російську мову позбавили статусу регіональної на Дніпропетровщині.

Про це йдеться в ухвалі суду від 13 серпня, однак вона набуде чинності після закінчення строку подання усіх апеляційний скарг.

Так, суд вирішив у повному обсязі задовольнити заяву заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури, яка просила визнати рішення обласної ради про надання російській мові статусу регіональної протиправним та нечинним з 28 лютого 2018 року.

Ця дата вказана у позові з тієї причини, що саме тоді Конституційний суд України визнав мовний закон неконституційним.

Варто зазначити, що російська мова як регіональна гарантувалася законом України "Про засади державної мовної політики" від 10 серпня 2012 року (також відомий як мовний закон Ківалова-Колесніченка). "Регіональний" статус російській (практично прирівнюючи її до державної) могли надавати місцеві ради, якщо кількість носіїв цієї мови становила понад 10% населення регіону.

У 2018 році цей закон був визнаний неконституційним і наразі навіть термін "регіональна мова" в Україні не використовують.

Нагадаємо, що у деяких областях України ще ніяк не можуть позбутися пережитків минулого і позбавити російську мову статусу регіональної. Мовний омбудсмен назвав таку ситуацію "ганьбою".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Офісі президента відзначилися заявою, що Одеса і Харків заговорять українською.

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