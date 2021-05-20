В Николаеве депутаты не поддержали важное решение по русскому языку: список "героев"

В Николаеве в День вышиванки в четверг, 20 мая, депутаты не смогли лишить русский язык статуса регионального и отменить соответствующее постановление.
Об этом пишут местные "НикВести".
Так, за отмену проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых. Против проголосовали 7 депутатов, воздержался 1 депутат, 15 депутатов решили не голосовать.
Такое решение Николаевского городского совета языковый омбудсмен Тарас Кремень назвал позором.
"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение", - написал он на своей странице в Facebook.
Он потребовал огласить список депутатов, которые не поддержали лишения регионального статуса русского языка в Николаеве.
"Лучшая "слава" для таких избранников - обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям", - уверен Кремень.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине одобрили госпрограмму по развитию украинского языка.