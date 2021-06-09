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Одесса и Харьков заговорят на украинском языке: в Офисе президента сделали амбициозное заявление

Одесса и Харьков заговорят на украинском языке: в Офисе президента сделали амбициозное заявление
11:21 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский реализовал тренд на центризм, и его команда работает на интеграцию украинского общества и уход от крайностей, что приведет, в том числе, к тому, что Одесса и Харьков заговорят на украинском языке еще при нынешней власти.

Об этом сказал спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

"Если (пятый президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр – ред.) Порошенко, который считает себя главным оппозиционером Зеленского, работает на разделение, то мы работаем на интеграцию", - выразил убеждение Арестович.

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По его словам, тренд Зеленского на центризм заключается в уходе от крайности пророссийскости и от крайнего варианта национализма.

"Одесса и Харьков заговорят на украинском языке еще при нашей каденции", - выразил при этом убеждение Арестович.

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По словам советника главы ОП, центризм – это единство многообразий: "Украина - многокультурная страна, страна поликультур, и здесь в хорошем смысле, действительно, какая разница".

Он подчеркнул, что нынешняя власть одновременно противостоит продвигаемому Порошенко проекту "западноукраинского Пьемонта" и нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

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"Наша задача – построить открытое общество, где люди не меряются, кто больший патриот и не душат друг друга, прекратить культурные войны и создать общество, которое на равных может конкурировать и идти, взаимодействовать со всеми", - заявил Арестович.

При этом он подчеркнул, что не является членом партии "Слуга народа", а только "попутчиком": "Я с ними работаю".

Читайте полное интервью "Телеграфу": "Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Одесса, Харьков, Интеграция, Владимир Зеленский, Алексей Арестович, Слуга народа, центризм.
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