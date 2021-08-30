Журналістка Ольга Комарова поділилася спостереженнями щодо нюансів сплати за проїзд у громадському транспорті столиці

Міська влада Києва ввела можливість електронної сплати за проїзд у міському транспорті, але зовсім не подбала про людей, які не можуть завантажити собі на гаджет відповідний додаток. Про цю проблему написала на своїй сторінці у Facebook журналістка "Радіо Свобода" Ольга Комарова.

Моя мама приїхала в Київ, зайшла в тролейбус і вийшла на наступній зупинці, бо не змогла сплатити за проїзд, а їхати «зайцем» сумління не дозволило.

Мої друзі приїхали з Дніпра, зайшли в громадський транспорт, не змогли сплатити за проїзд — Інтернет не дозволив швидко скачати додаток і проїхалися без квитків.

Так вийшло, що я вперше за довгий час потрапила до міського автобуса, і стала свідком, як люди розгублено шукають кому дати гроші, а інші пасажири намагаються пояснити їм що треба скачати, щоб сплатити за проїзд… ті розгублені — перепитують знову і знову де все ж таки можна купити за готівку цей клятий квиток і не розуміють, що відповідь станом «на зараз всередині транспорту» — ніде.

Це історія про якусь мега провальну комунікацію — жодної зрозумілої інструкції, жодної інформаційної кампанії і навіть оголошень звуком всередині.

Київ офіційно пишається, що електронізував проїзд в транспорті першим з міст, але не врахував, що далеко не всі користувачі громадським транспортом такі просунуті.

Для багатьох людей це все вкрай незрозуміло і важко. Особливо для тих, які недовго в столиці. Як моя мама — вона просто пішла пішки, бо не вміє користуватися цими додатками, для неї телефон — дзвонити, писати, фоткати, дивитися щось в Ютубі, а не гаманець з картками — і таких людей багато. А шукати точку продажу картки, тим більше, коли ти лише день в місті, теж не найкраще задоволення.

Як на мене, це дискримінація по відношенню до людей, які опинилися в таких обставинах, що жоден запропонований варіант оплати не є можливим станом «на зараз». Мають бути якісь автомати, або всередині, або на зупинках, які б продавали одноразові квитки не в електронній формі.

Для тих, хто збирається в Київ: кондукторів більше немає, сплатити водію неможна, як і купити фізичні квитки. Скачайте додаток «Київ цифровий», він дозволяє сплачувати, або купуйте транспортні карти на станціях метро. В метро можна розраховуватися банківською картою прям на турнікетах, в наземному транспорті — ніт (багато хто намагається це зробити 😏)