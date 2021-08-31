"Восени нам прилетить": Блогер порівняв заходи проти коронавірусу в Польщі та Ізраїлі з українськими

В Україні повністю вакциновані (2 дози) 3,7 млн чоловік.

У світі змінився підхід до вакцинації і карантинних заходів від коронавірусу. В Ізраїлі імунізують третьою бустерною дозою, в Польщі вакциновані більш ніж половина населення, але масковий режим не скасували, в Естонії поліція проводить рейди, за відсутність маски — чималий штраф. Але тільки в Україні ставлення у населення до вакцинації інше.

Про це на сторінці в Facebook пише блогер Кирило Данильченко.

Кент поїхав до Польщі по роботі. Тут прищепився двома дозами короновака. Дали йому паспорт з трикутними, круглими і мокрими печатками, завіряв у головлікаря. Прикордонний офіцер подивився і каже — без кьюар коду не піде. Знаємо ми вас — у вас там все продається і купується. Колупав колупав дию, голову нагинав в різні боки, не підтягує сертифікат як на зло.

Загалом, в карантин. Двічі в день дзвонить поліція і чат бот — треба скидати фото з геолокацією. Якщо не відповів чи не за місцем обсервації — 30.000 злотих штрафу.