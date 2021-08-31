"Осенью по любому нам прилетит": Блогер сравнил меры против коронавируса в Польше и Израиле с украинскими

В Украине полностью вакцинированы (2 дозы) 3,7 млн человек.

В мире изменился подход к вакцинации и карантинным мерам от коронавируса. В Израиле иммунизируют третьей бустерной дозой, в Польше вакцинированы более половины населения, но масочный режим не отменили, в Эстонии полиция проводит рейды, за отсутствие маски — немаленький штраф. Но только в Украине отношение у населения к вакцинации другое.

Об этом на странице в Facebook пишет блогер Кирилл Данильченко.

Кент уехал в Польшу по работе. Тут привился двумя дозами короновака. Дали ему паспорт с треугольными, круглыми и мокрыми печатями, заверял у главврача. Пограничный офицер посмотрел и говорит — без кьюар кода не пойдет. Знаем мы вас — у вас там все продается и покупается. Ковырял ковырял дию, голову нагибал в разные стороны, никак не подтягивает сертификат как назло.

В общем, в карантин. Дважды в день звонит полиция и чат бот — надо сбрасывать фото с геолокацией. Если не ответил или не по месту обсервации — 30.000 злотых штрафа. Средняя в Польше сейчас 4000 злотых после уплаты налогов. Сидит в гостинице неделю в глуши, в 5 утра встает грибы собирать в лесу, чтобы не спалиться. Это в Польше вакцинировано 19 млн. человек из 37. Продолжают масочный режим в помещениях и скоплениях народа. Недалеко Эстония — со вчерашнего дня полиция проводит рейды по транспорту и торговым залам. Нет маски — 400 евро.

Знакомая из Израиля решила повидаться с мамой в Турции. 4 раза делала ПЦР, 40 шекелей что ли (350 гривен) один. Это при том, что она привита двумя компонентами и переболела. Зеленый паспорт у нее. Выдается — если ты переболел не позже полугода или если ты привился не позже полугода назад. Дальше бустеры. Нет яркон ха дарок (зеленого паспорта) — нет путешествий. Ну и ПЦР — перед вылетом, после прилета, перед вылетом и после прилета. У них так вышло, это чтобы неделю погулять по Стамбулу. Привиты в стране 60% населения — один из самых высоких показателей в мире.

Посмотрел статистику вакцинации в Украине — 9% привито. На страничке МОЗ тысячи антиваксов раздают 5G и пытаются сохранить репродуктивную функцию. В итоге можем оказаться заперты с ними тут, а как придет время бустеров, то не факт, что будет модерна или пфайзер по тому же механизму ковакс. И будет оно мутировать как хочет на наших любителях заряжать кремы. Я вторую дозу модерны получил, достаточно неприятно перенес с температурой 39. Но оно не идет ни в какое сравнение с тем, как лично у меня протекал ковид. Так что всем рекомендую — осенью по любому нам прилетит. Просто надо принять, что мир изменился. А люди сучат ножками и не желают.