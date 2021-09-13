Те, що гості зможуть прийти тільки з сертифікатом вакцинації викликає найбільше побоювань

Люди можуть перестати відвідувати заклади, якщо сертифікати стануть обов’язковими для цього.

Власники українських кафе, ресторанів і барів побоюються, що в закладах може стати значно менша кількість людей, якщо в Україні введуть правило обов’язкової наявності ковід-сертифікату про вакцинацію для відвідування громадських місць.

Про це в понеділок, 13 серпня, пише на сторінці в Facebook співвласниця київського Відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва.

"За останні дні було багато питань від ЗМІ щодо того, як ми ставимося до ініціативи пускати під час локдауну тільки вакцинованих гостей і рішення працювати закладам, де 80% співробітників вакциновані. Розповім коротко:

- Як і до будь-якої ініціативи влади, поставилися насторожено. Але спасибі, що не придумують інтелектуальних локдаунів, карантинів вихідного дня та іншої дичини, а йдуть з європейського досвіду

- Ще в липні ми організували вакцинацію для своїх співробітників і на цей час 90% колективу у нас щеплені. У нас молода прогресивна команда і опору вакцинації ніхто не чинив.

- Те, що гості зможуть потрапити всередину тільки з сертифікатом вакцинації — поки викликає найбільше побоювань.