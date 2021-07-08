Для всех целей и потребностей: в Украине готовят сразу несколько видов COVID-сертификатов

В сентябре украинцы смогут получить COVID-сертификат в бумажном виде. Сертификат в бумажном виде будет иметь QR код, как и цифровой аналог.

Об этом сообщила менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко, передает Укринформ.

"В ближайшее время, до окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде", - сказала Черногоренко.

Всего COVID-сертификат будет трех типов: о ходе полного курса вакцинации, о негативном ПРЛ-тест на определение COVID-19 и о том, что человек переболел COVID-19, что подтверждается данными из электронного здравоохранения.

Бумажная версия COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.

И в цифровом, и в бумажном вариантах COVID-сертификата будет QR код, информация с которого расшифровывается с помощью соответствующего сканера.

Кроме того, COVID-сертификат будет как для выезда за границу, так и "внутренним".

Стоит отметить, что в приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Также стало известно, что Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с Европой насчет признания наших ковид-сертификатов.