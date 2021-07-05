В МИД назвали страны, с которыми Украина договаривается о признании Covid-сертификатов

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с Европой насчет признания наших ковид-сертификатов.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

Сообщается, что Украина сейчас активно ведет переговоры со многими странами, в частности - с Грузией, Турцией, Мальтой, Кипром и Францией.

Николенко говорит, что на данный момент наши ковидные сертификаты признает лишь Венгрия, что позволяет гражданам с национальными сертификатами о полной вакцинации путешествовать по стране без дополнительных тестов. К слову, венгерские документы о вакцинации Украина также признает.

Напомним, лица, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса COVID-19, уже могут получить в Украине Международное свидетельство о вакцинации – документ о сделанных прививках, который соответствует международным медико-санитарным нормам. При этом в Минздраве подчеркнули, что следует отличать такое свидетельство от "ковидного сертификата" (он же "ковидный паспорт", "зеленый сертификат" и т.д.) - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения.