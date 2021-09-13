То, что гости смогут прийти только с сертификатом вакцинации вызывает больше всего опасений

Люди могут перестать посещать заведения, если сертификаты станут обязательными для этого.

Владельцы украинских кафе, ресторанов и баров опасаются, что в заведениях может стать значительно меньшее количество людей, если в Украине введут правило обязательного наличия ковид-сертификата о вакцинации для посещения общественных мест.

Об этом в понедельник, 13 августа, пишет на странице в Facebook совладелица киевского Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"За последние дни было много вопросов от СМИ относительно того, как мы относимся к инициативе пускать во время локдауна только вакцинированных гостей и разрешать работать заведениям, где 80% сотрудников вакцинированы. Расскажу коротко:

- Как и к любой инициативе властей, отнеслись настороженно. Но спасибо, что не придумывают интеллектуальных локдаунов, карантинов выходного дня и другой дичи, а идут по европейскому опыту

- Ещё в июле мы организовали вакцинацию для своих сотрудников и на данный момент 90% коллектива у нас привиты. У нас молодая прогрессивная команда и сопротивления вакцинации никто не оказывал.

- То, что гости смогут попасть внутрь только с сертификатом вакцинации — пока вызывает больше всего опасений. Потому что хостес придётся помимо всего прочего выслушивать про Всемирный Заговор, Билла Гейтса и чипирование, а также получать нехилую долю агрессии от тех, кто не хочет считаться с правилами и хочет зайти.

- Экономическая составляющая для нас будет плачевной. Я была в Нью-Йорке как раз в момент, когда подобное правило ввели там для ресторанов. Разница между заполненными залами до 16 августа и полупустыми после была очень заметной. И это при том, что в США вакцинировано 62% населения, уровень вакцинации в Нью-Йорке — самый высокий по стране. Где была масса вакцинированных Нью-йоркцев не знаю, но в ресторанах их не было. В Киеве вакцинировано на сегодня только 27% населения — это в три раза меньше, чем в Нью-Йорке. Поэтому уменьшения количества гостей нам, к сожалению, не избежать.

- Ну и о помощи государства. Думаю, на неё в таком раскладе вряд ли стоит рассчитывать, ибо и так "пошли навстречу и дали возможность работать". Понимаем. Самым большим подарком ресторанному бизнесу в этом сезоне было бы принятие законопроекта №5590, который предусматривает снижение НДС для ресторанного бизнеса с 20% до 7%. Эта практика применяется во многих европейских странах (Германия, Франция, Австрия), где НДС для ресторанной индустрии в 2-3 раза ниже стандартной ставки и составляет от 5% до 10% и даёт возможность снизить налоговую нагрузку на гостей, которые вынуждены переплачивать в ресторанах за счёт НДС.

- А в остальном мы сами справимся. Просто не мешайте работать!", — пишет Остафиева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кабинете Министерства Украины разрабатывают план работы заведений в карантин, даже если страна будет в "красной" зоне.