Рус

При першій же "нагоді" пересічний українець тут же пошле всіх начальників просто "в дупу"

Автор
К. Машовець
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Автор
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Кремлівські операції в Україні провалюються "в нікуди". Новина оновлена 14 вересня 2021, 10:18
Кремлівські операції в Україні провалюються "в нікуди".

Кремлівські агенти готові витрачати гроші, але не готові до рішучих дій.

Український менталітет — те, що російським пропагандистам не зрозуміти. Вербуючи агентів представники Кремля не усвідомлюють, що обіцянками майбутніх благ і навіть фінансами зараз, вони не зможуть повністю схилити колаборантів на свою сторону.

Про це пише блогер Костянтин Машовець під ніком Мурлокотан Паштетофф-сосіскін.

На мій негожий погляд ...

Україну досі, в протистоянні з нинішнім кремлівським режимом рятували лише дві речі ...

1. Абсолютна самовпевненість Кремля, що часом межує з відвертим кретинізмом і зневагою до супротивника ... вони досі вважають себе набагато розумнішими, хитрішими і спритнішими за нас ... Причому, це характерно практично для всіх рівнів управління ... починаючи від якогось "заблукалого військового радника" в Бомбаських бантустанах, закінчуючи мешканцями кремлівських коридорів і кабінетів ...

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