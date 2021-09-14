При первой же "нагоді" пересічний украинец тут же пошлёт всех начальников просто "в дупу"

Кремлевские агенты готовы тратить деньги, но не готовы к решительным действиям.

Украинский менталитет — то, что российским пропагандистам не понять. Вербуя агентов представители Кремля не осознают, что обещаниями будущих благ и даже финансами сейчас, они не смогут полностью склонить коллаборантов на свою сторону.

Об этом пишет блогер Константин Машовец под ником Мурлокотан Паштетофф-сосискин.

На мой предосудительный взгляд…

Украину до сих пор, в противостоянии с нынешним кремлёвским режимом спасало лишь две вещи…

1. Абсолютная самоуверенность Кремля, временами граничащая с откровенным кретинизмом и пренебрежением к противнику… они до сих пор считают себя намного умнее, хитрее и изворотливее нас… Причём, это характерно практически для всех уровней управления… начиная от какого-то "заблудившегося военного советника" в Бомбаских бантустанах, заканчивая обитателями кремлёвских коридоров и кабинетов…

2. Абсолютно неверный анализ, на уровне тотального непонимания, внутренних, глубинных процессов, протекающих в Украине… причём, практически во всех сферах — начиная с криминального мира, заканчивая сложными и разветвлёнными социальными структурами нашей страны…

Всё это вместе взятое приводит к принятию в рамках выбранной Кремлём гибридной стратегии в отношении нашего государства, мягко говоря… "странных решений"… что, в свою очередь, ведёт не столько к общей неудаче и срыву достижения того, что принято называть "целями войны"… сколько приводит к тотально-бесцельному расходованию наиболее ценного для Кремля ресурса — ВРЕМЕНИ…

(не трудно представить себе, чем всё это закончится в конечном итоге…)

Все их "концентрации", "мобилизации" и прочие масштабные "операции" в Украине просто проваливаются "в никуда"… как в зыбучие пески или схожи по своей результативности с камнем, брошенным в пруд… бултых, всплеск… медленно затухающие круги на глади пруда… и всё…

В Кремле просто не догоняют, что их мобилизационно-вертикальная система "инструментариев", выстроенная на принципе ранжирования и "дисциплины подчинения", способная дать результат в короткий отрезок времени, так сказать в один мощный и яркий момент… в сравнении с нашим, кажущимся им хаотичным, бессистемным и фрагментированным принципом внутри-украинского устройства, просто не эффективна…

Образно говоря, в пруд можно кидать камни одни за другим, можно даже высыпать туда их целый самосвал… пруду, который состоит из текучей и мало уловимой субстанции под названием вода… от этого будет ни тепло, ни жарко… а круги, да… будут расходится… может даже волны пойдут, но в конце концов, всё опять уляжется…

Орки Мордора, из-за разницы в менталитете просто не понимают, что принцип единоначалия, который у них есть "святым" и "обязательным", для любого украинца… всего лишь "дурнувата москальска примха…". У нас каждый более-менее вменяемый, считает что "подчинятся" каким либо принципам или системе — дурна справа… я уж не говорю за какие-то персоналии… Не, "продемонстрировать подчинение", конечно можно, иногда даже нужно… но при первой же "нагоді" пересічний украинец тут же пошлёт всех начальников и любовно встроенные им "системы управления" просто "в дупу"… особенно, если они каким-либо образом ему неудобны и мешают…

Собственно, на этом "погорели" московские устроители крайнего "Майдана"… им в страшном сне не предвиделось, что эта "буча для повода" перерастёт в национально-освободительную войну украинского народа за Независимость… они просто хотели "немного откорректировать" Украину во внешне-политическом отношении… а вышла у них, б*я… "анти-Россия"

Кстати, во внутри-украинской политике наша нынешняя "зелёная" власть этого тоже не догоняет… по-сути, играя с нашим "глубинным народом" в очень опасную игру… пытаясь его "систематизировать" путём "машинного доения"… ну, не систематизируются украинцы… вот принципиально, мы все — "самі собі гетьмани"… а за "машинное доение", кто-то хрипатый явно рискует отгрести в бубен…если продолжит притравливать украинский народ собакой-Гетьманцевым…

НА СЕЧИ — ГЕТЬМАНСКИЕ ПОНТЫ НЕ КАНАЛИ…

и уж тем более, когда какие-то посторонние пытались сечивикам указывать, где и как им жить, не говоря про "подати платить"…

На практике, весь этот кремлёвский "самоуверенный государев дебилизм" выглядит следующим образом…

Кремль выделяет на войну с Украиной тонны нефте-баксов, на них орковские "спецуры" усиленно вербуют в Украине толпы "аХентоФ" в самых различных местах и углах — от коридоров Генштаба, до банковских офисов и пихают своих людей в президентские покои… и те, все скопом гребут кремлёвские "гроши" практически фурами, исправно снабжая своих "кураторов" самыми "свежими" киевским сплетнями, попутно деребаня сИкретные кремлёвские бюджеты на пару со своими кураторами со скоростью пилорамы… но вот, наступает момент, когда этим "аХентам" поручают сделать что-то вполне конкретное, ну типа нахамить Байдену, ну или там обанкротить завод, какой стратегический… и тут вдруг, как-то так "внИзапно"… начинают происходить совершенно и нихера не запланированные вещи… один аХент — заболеет жуткой болезнью, второй — смоется в Лондон и будет посылать на*ер всех кремлёвских курьеров и кураторов (а может и ЦРУ их скопом посдавать всех вместе, если надоедать будут), третий вообще — сделает вид "я вас не знаю" и вообще… "вы кто такие, господа?"…

В результате, все планы и задумки накрываются медным тазом… аврал крики, угрозы шантажа…ты, б*я, деньги брал? — давай вали и шатай Украину… в ответ — пошли на*уй…

В результате возникает творческая и плодотворная дискуссия… а бабло УЖЕ попилено и перепрятано… результата нет, в Кремле истерика, сдавать кинувших их аХентов — себе дороже, ибо это будет означать — выставить себя тотальными придурками, а количество и качество следующих вербовок будет снижено на порядок и в разы…Иногда, конечно, кремлёвское мудачьё пытается свою украинскую аХентуру вразумлять, но все кремлёвские предъявы элегантно и не напрягаясь объявляются "ХфальСиФикациями"…. и пиздец… или на них вообще в Украине "забивают" (случай с месье Пинчуком вам в пример…)

Потом, вышеописанный цикл повторяется…

бюджет — вербовка новых "хитрожопых" — совместный попил — и заключительный акт — посылание Кремля на*уй…

Так, Кремль до сих пор и "воюет гибридно" с Украиной…

До тамошних кретинов вовсе не доходит, что их "подходцы", даже с обещанием "тёплого местечка" на московских болотах, могут совратить по-настоящему исключительно таких дебилов-маргиналов, как Чаленко или Марков, которые ни*ера не решают… а любому "поважному пану", да ще "з положением в обЧестве" при бабле и власти в Украине… в х*р не упиралось… каким-то третим замом второго помощника восьмого заместителя Патрушева гужевать на Москальщине…

Потому… все эти орко-разведчики… могут слышать практически от всех наших власть-придержащих в Украине очень даже регулярно и постоянно фразы типа — "я, этих бИндероФцев нинАвижу, просто кушать не могу… как нИнавижу"… НО, только и исключительно до того момента, когда на горизонте не нарисуется необходимость забалабенить что-то такое, что затрагивает "стратегическое", будущее положение самого "пана"…

Скирдовать кремлёвское "сИкретное" бабло… это одно дело, а вот — пустить "до своєї хати" каких-то посторонних сурковцев, бандитов-чекистов и просто оголтелых московских придурков, склонных к насилию и принудительному отъёму денег и активов — нема дурних…

И так, представляет себе "брацТво" с орками практически вся глубинная Украина…

На Московии могут хоть до усрачки орать об "одномнароте", Австрийский Генштаб поминать и грезить ЕмпериЯми и взівать к "русскому самосознанию малоросов"… нам тут, ни холодно от этого, ни жарко… ну орите дальше, бейтесь головой об стену, если хотите… некоторые из нас даже будут вам поддакивать и кивать головой, но в решающий момент ни на йоту не усомнившись в правильности своих действий… прикопают біля шляха…

Правда, в своё время, кое-что и кое-кто на московских болотах стал понимать за основные принципы функционирования украинской системы… потому, собственно, у нас тут и появились из масковских ебеней "натурализованные украинцы" типа Гадика-Новинского… правда, первые попытки собственно, времён Макса Бешенного, предпринимались и раньше… но были неудачны по-определению… можно было купить украинский суд, хоть скопом… но от пули в башку, это вряд-ли спасало…

Посему, придурки… если у вас что-то там от нефте-торговли осталось… милости просим… будем рады…

ну а потом, звиняйте — бананів в нас не має…

тут господарь — українець