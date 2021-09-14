Затримка з відльотом і дозволила білорусам легко взяти "вагнерівців"

Операція у Білорусі минулого року провалилася не через помилки спецслужб України.

У провалі спецоперації у Білорусі з затримання членів угрупування ПВК "Вагнера" винна чинна українська влада. Це підтверджується кількома факторами аналітики, зокрема взаємосуперечливими заявами щодо зацікавлення Туреччини у цій операції. Також є питання до причини затримки авіарейсу.

Про це написав на сторінці у Facebook екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.

"Вагнергейт".

Пропоную вашій увазі аналіз ситуації, що скинув мені Брат по зброї, експерт, який має великий досвід з проведення спецоперацій…

"Як "цивільний", патріотично налаштований громадянин своєї держави аналізую медіа та ТСК інфу по "вагнергейт":

1. У сучасних політичних українських умовах та військово-спецслужбівської вертикалі абсолютно неможливо дати наказ на скасування такого рівня важливості ​​спецоперації на "оперативно-тактичному" рівні. Таке рішення могло і повинно було прийматись на рівні політичного керівництва держави, це безальтернативно!

2. Організована у тісній взаємодії з партнерськими спецслужбами операція з виманювання на територію України бойовиків ПВК "Вагнер" була провалена з вини нинішньої політичної влади, яка спочатку безпідставно (під міфічним можливим обміном полонених, якого до речі й не було здійснено до цих пір!!!) перенесла дату вильоту "вагнерівців" з Мінська до Стамбулу, а потім зілляла інформацію про неї вищому політичному керівництву Білорусі (стратегічного партнера країни агресора!!!) де "вагнерівців" було затримано. У той же час вища політична влада в Україні цілий рік на всіх інформаційних та медійних майданчиках яро, так би мовити "с пеной у рта" цю версію заперечувала і заявляла, що ідея про проведення спецоперації з "вагнерівцями" належить іншим країнам, а нашу державу в цю ситуацію "намагалися активно втягнути". Виникає питання Хто?!Наші стратегічні партнери, які впродовж майже вже 8-ми років надають нам допомогу в протистоянні краіні агресору чи вороги?!

3. "…Туреччину могли зацікавити "вагнерівці", які ймовірно, воювали в Сирії…" чеше нардеп Безугла. Заарештованих в Стамбулі, Україна розраховувала отримати "в рамках міжнародноцї правової взаємодії".

При цьому ніякої кооперації, з слів Безуглої, з турецькими спецслужбами напередодні не було, заявила нардеп. — два взаємовиключаючих фактори!

У міжнародному або турецькому розшуку зазначені бойовики ВПК "Вагнер" не перебували. І якщо хтось із них воював в Сирії, то їх би, після затримання, 100% повернули б до РФ. І без наявних доказів інших б навіть не затримували. І жодних підстав для подальшої видачі Україні б не було. В першу чергу це політична причина: відносинами з Путіним, президент Туреччини Ердоган, заради українських інтересів ризикувати ніколи б не став! Бо він саме президент Туреччини і зобов‘язаний відстоювати саме інтереси своєї держави!

4. "…на етапі вербування "вагнерівців" до справи підключилися російські спецслужби. І, мовляв, знали все з самого початку….". В цьому випадку з РФ "вагнерівців" просто б не випустили — інакше незрозуміло, яку користь хотіли отримати спецслужби РФ? Дискредитувати Україну, назвати нашу державу державою-терористом (російське прислів’я "Вор всегда кричит держите вора") яка штурмує цивільні літаки? А якщо наші спецслужби розробили і пропрацювали операцію без штурму?! А з раніше оприлюдненої інформаціі українських журналістів, саме так і було заплановано.

І тут величезний ризик захоплення "вагнерівців" Україною. І як наслідок — дуже великі проблеми міжнародного масштабу для самої РФ. Ну, і ДУЖЕ не чітка реакція Рашки в перші дні після арешту "вагнерівців" в Мінську, тобто це факт того, що для спецслужб РФ це було повною несподіванкою!

5. І "вишенька на торті": якщо спецслужби рашки та Білорусі все знали — на що взагалі розраховували ГУР, СБУ, купуючи "вагнерівцям" нові квитки на літак? Що їх випустять з країни? Та ще й при цьому "…Украіна була в курсі щодо наявності "агента КДБ" в групі росіян…" через що і перенесли перший рейс. Така аргументація та логіка (якщо така взагалі в зелених "політиків» є?) не витримує жодноі критики. Повна маячня!

Якщо навіть і так, то чому Україна вирішила виводити "вагнерівців" не в Стамбул, а до Києва?! Але при цьому ще й відклали авіарейс.

Навпаки, якщо була підозра, щодо можливого зриву операціі, то потрібно було якнайшвидше садити "вагнерівців" на перший рейсовий літак і відправляти до Стамбулу. А от якраз затримка з відльотом і дозволило білорусам легко взяти "вагнерівців". І головне питання за що взяти?! А ні за що, тому і безперешкодно передали до рашки.

6. І головне: метою цього шизофренічного токшоу ТСК є дешева спроба звинуватити окремо визначених керівників українських спецслужб в "авантюризмі" та непрофесіоналізмі.

І хто? "Високопрофесійні" зелені?

І при цьому представники правлячої партії ще й звеличують роль російських спецслужб.

P.S.

Вдумайтесь: успішний результат операції вивів би Україну на зовсім інший якісний рівень в світі як краіни надійного партнера та держави яка має "фаберже" для проведення таких операцій та головне наявності на те політичної волі, великий шанс загнати рашку в чергове круте піке негативу на світовій арені: збиття МН-17, збиття наших літаків, російські бойовики в Сирії, виконання політичних вбивств в країнах Європи і таке інше…

Гра вартувала свічок!!!"