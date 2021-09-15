Якщо все піде в такому ж дусі, то коров’ячі фекалії в якості палива виявляться не таким вже і поганим варіантом

Ціни на паливо різних видів ростуть украй швидко.

Практичні щодня ціна на ф’ючерсному ринку газу зростає і б’є історичні рекорди. Через це в Європі виріс попит на вугілля для ТЕС. Відповідно і це паливо почало зростати в ціні. Ці два фактори призвели до подорожчання електроенергії як в Європейському союзі, так і в державах, що не входять в нього. Альтернативою може стати "зелена енергія".

Як використовувати ситуацію з вигодою для України і які є ризики написав в Facebook журналіст Сергій Лямець.

Ціна газу в Європі пробила $ 900 за тисячу кубів. Це пікантний сигнал для Зеленського і Шмигаль.

За добу (13-14 вересня) ціна газу в Європі побила п’ять історичних рекордів і злетіла вище $ 800 за тис куб м (це ціна найближчого жовтневого ф’ючерса на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures). За наступні два дні — подолала позначку $ 900.

З початку року вартість газу на споті в Європі зросла більш ніж на 200%.