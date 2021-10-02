Саакашвілі поставив на кін себе, щоб виграти вибори в Грузії

У його прихильників є два варіанти подальших подій.

Затриманий в Грузії україно-грузинський політик Михайло Саакашвілі вчинив безкомпромісно, щоб поміняти долю нації. Попри попередні помилки, він зважився на сміливий крок заради змін. Тепер все залежить від його прихильників.

Таку думку висловив на Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Дуже багато людей хочуть приміряти на себе кільце влади. Але далеко не всі готові заради влади вступити у війну, випробувати злидні, нести втрати і бути готовим піти у в’язницю або чимось пожертвувати — і перш за все собою.

Михайло Саакашвілі зробив у житті чимало помилок, дурниць, зазнав чимало заслужених поразок, його багато в чому справедливо критикують в Україні і в Грузії. Але Саакашвілі не можна не поважати, як людину великого масштабу, людину вчинків, людину, для якої влада і вплив це мета, заради якої він може пожертвувати всім особистим, в тому числі — собою.

Щоб виграти вибори в Грузії він повинен був зробити цю найвищу ставку — і він поставив на кін себе.

І тепер або його прихильники мобілізують більшість, або програють назавжди, а він на довгі роки залишиться у в’язниці.