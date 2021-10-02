Саакашвили поставил на кон себя, чтобы выиграть выборы в Грузии

У его сторонников есть два варианта дальнейших событий.

Задержанный в Грузии украино-грузинский политик Михаил Саакашвили поступил бескомпромиссно, чтобы поменять судьбу нации. Несмотря на предыдущие ошибки, он решился на смелый шаг ради изменений. Теперь все зависит от его приверженцев.

Такое мнение высказал на Facebook журналист Юрий Бутусов.

Очень многие люди хотят примерять на себя кольцо власти. Но очень немногие готовы ради власти вступить в войну, испытать лишения, нести утраты и быть готовым пойти в тюрьму или чем-то пожертвовать — и прежде всего собой.

Михаил Саакашвили совершил в жизни немало ошибок, глупостей, испытал немало заслуженных поражений, его много в чем справедливо критикуют в Украине и в Грузии. Но Саакашвили нельзя не уважать, как человека большого масштаба, человека поступков, человека, для которого власть и влияние это цель, ради которой он может пожертвовать всем личным, в том числе — собой.

Чтобы выиграть выборы в Грузии он должен был сделать эту самую высокую ставку — и он поставил на кон себя.

И теперь или его сторонники мобилизуют большинство, или проиграют навсегда, а он на долгие годы останется в тюрьме. И если нет в Грузии стольких благодарных за изменения людей, нет такой силы, которая могла бы заставить общество вырвать из тюрьмы человека, который преобразил страну, значит для Саакашвили уже никакие развлечения не нужны и не будут иметь смысла.

Это и есть политика изменений. И только такая политика, политика бескомпромиссных поступков, а не трусости и выжидания, способна менять судьбы нации.

Желаю Михаилу победы и свободы.