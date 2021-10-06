Після пандемії COVID-19 може збільшитись кількість хворих на онкологію

Радіаційне навантаження, яке отримують при лікуванні коронавірусу можна порівняти із одними з найвідоміших катастроф в світі — ЧАЕС та Хіросімою. За три компʼютерні томографії люди отримують таку кількість мілізіверт, яка дорівнює десятій дозі випромінювання в Хіросімі.

Про це написав завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених в обласній дитячій лікарні Дніпра Денис Сурков.

В Хіросимі жертви отримали променеве навантаження 240 мілізіверт. В епіцентрі вибуху близько 400 мілізіверт. Приблизно таку саме дозу опромінення було виявлено у ліквідаторів ЧАЕС. При рентгенограмі легень доза опромінення складає 0,02 мілізіверта. При КТ грудної порожнини з контрастуванням сягає 8 мілізіверт, або 400 рентгенограм. У дитини 1 року життя 1 сеанс КТ додає ризик розвитку раку на 0,18%. На 4 мільони КТ додається ризик раку у 4870 випадків.

Якщо ви піддалися впливу паніки і жовтої преси, то вам порадять зробити КТ грудної порожнини 2-3 рази. На початку, через певний час і контроль через пару місяців. Тобто 24 мілізіверти. 1/10 від променевого навантаження у Хіросимі. Ризик нових випадків раку відповідно 3653 на 1 млн пацієнтів. В Україні 40 млн населення. Народжуваність впала майже вдвічи за останні 8 років. Якщо ваша дитина вирішила йти у медуніверситет, порадьте їй спеціалізуватись в онколога. Педіатрів скоро не залишиться.