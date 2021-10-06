"Реакція влади на напад на журналістів в "Укрексімбанку" виглядає запізнілою і зробленою під тиском громадськості"

Перша секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ відреагувала на резонансний напад на колег програми "Схеми" в державному "Укрексімбанку"

"Напад на журналістів в кабінеті голови правління Укрексімбанку можна оцінювати тільки однозначно: грубе перешкоджання роботі представників ЗМІ, помножене на впевненість у безкарності таких дій.

Статистика розслідування кримінальних злочинів проти журналістів в Україні підтверджує, що термін «системна безкарність» — не перебільшення. За даними Офісу Генерального прокурора, у виробництві знаходяться 285 справ за «журналістськими» статтями Кримінального кодексу. Тоді як в суд передано тільки 23 виробництва, тобто менше 10 відсотків…"