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"Реакція влади на напад на журналістів в "Укрексімбанку" виглядає запізнілою і зробленою під тиском громадськості"

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Ліна Кущ
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Топ-чиновники — Володимир Пікалов та Євген Мецгер — наказали охороні забрати техніку і закрили журналістів в кабінеті Новина оновлена 06 жовтня 2021, 16:27
Топ-чиновники — Володимир Пікалов та Євген Мецгер — наказали охороні забрати техніку і закрили журналістів в кабінеті

Перша секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ відреагувала на резонансний напад на колег програми "Схеми" в державному "Укрексімбанку"

"Напад на журналістів в кабінеті голови правління Укрексімбанку можна оцінювати тільки однозначно: грубе перешкоджання роботі представників ЗМІ, помножене на впевненість у безкарності таких дій.

Статистика розслідування кримінальних злочинів проти журналістів в Україні підтверджує, що термін «системна безкарність» — не перебільшення. За даними Офісу Генерального прокурора, у виробництві знаходяться 285 справ за «журналістськими» статтями Кримінального кодексу. Тоді як в суд передано тільки 23 виробництва, тобто менше 10 відсотків…"

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Теги:
#Журналісти #Скандал #НСЖУ #Укрексімбанк #Схеми
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