"Зеленський завдав Байдену образу, наплювавши на всі свої "негайні" обіцянки і домовленості"

Бутусов вважає, що провал призначення глави САП є справжнім міжнародним скандалом.

Провал призначення глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є порушенням обіцянок, які президент України Володимир Зеленський давав своєму американському колезі Джо Байдена.

Таку думку висловив головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов.

"Сьогодні в черговий раз зірвано конкурс з обрання Спеціального антикорупційного прокурора. Члени конкурсної комісії, які контролюються офісом президента знову не з’явилися на засідання. США і Євросоюз вже виступили із засудженням цього провалу. І це зовсім не рядова подія, це справжній міжнародний скандал.

Вже 14 місяців в Україні відсутній спеціальний антикорупційний прокурор — а це один з ключових елементів антикорупційної структури країни. Слуги народу вступили в коаліцію з проросійською партією ОПЗЖ, і обрали до конкурсної комісії від парламенту людей, керованих безпосередньо з ОП, які багато місяців зривають конкурс і не приходять на засідання. І сьогодні на чергове засідання не з’явилися члени комісії Андрій Гуджал, Євген Соболь і Олена Бусол.

30 серпня президент США Джозеф Байден домігся від президента України Зеленського підписання декларації про "негайне розблокування конкурсу на голову САП". Президент найбільшої світової держави відволікся від світових криз і письмово домігся від Зеленського зобов’язань з проведення конкурсу в одній з українських держустанов!

Але замість негайного розблокування Зеленський по суті завдав Байдену образу, наплював на всі свої «негайні» обіцянки й домовленості. Актор Голобородько, який послав подалі МВФ, не додумався послати подалі президента США, а президент Зеленський це зробив. Це просто ганьба. Але не для Байдена, а для нас, для України.

Тепер про деталі. Дату 9 жовтня заздалегідь погодив саме офіс президента. Сам Гуджал пропонував саме суботу. Дату перенесли на 40 днів після візиту в США, щоб всі члени комісії вирішили всі свої проблеми і заздалегідь погодили графік. І ось вчора вночі Соболь надсилає смс, що він терміново в суботу їде у відрядження, а Гуджал за півтори години до засідання надсилає смс, що він тяжко захворів.

Зараз після зриву конкурсу президент Зеленський зробив лицемірну заяву, що просить конкурсну комісію розблокувати конкурс. Для того, щоб розблокувати конкурс, треба було не вступати в союз з ОПЗЖ, і треба дати команду Єрмаку, щоб всі члени комісії з’явилися.

Гуджала, до речі, включили до складу комісії самі Слуги народу — вони проголосували за нього, при тому, що Гуджала запропонувала фракція ОПЗЖ.

На публіку Зеленський виписує Медведчуку домашній арешт на його віллі, а в тих питаннях, де треба підірвати відносини з США офіс президента разом з ОПЗЖ діють рука в руку.

До слова, і до складу комісії по Вагнергейту офіс президента включив представника ОПЗЖ Ріната Кузьміна, який безпосередньо спілкується з Кремлем і є агентом російського впливу в Україні.

Сьогодні всі пов’язані з Кремлем проросійські діячі офісу президента — і сам глава ОП Андрій Єрмак і начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, і заступник голови ОП з питань правоохоронних органів Олег Татаров задоволені — вони знову зірвали антикорупційну реформу, один з ключових проектів співробітництва України та США. Слова Зеленського — димова завіса, що приховує відсутність рішень.

Думаю, в спробах постійно балансувати між Заходом і Путіним офіс президента зазнав остаточний провал. Зеленський і Єрмак торгують національними інтересами України, треба називати речі своїми іменами.

Провал антикорупційної реформи, провал спецоперацій нашої розвідки в Росії і Білорусі, провал судової реформи, санкції проти Коломойського, які ввели США, але які не запровадила Україна — все це ланки одного ланцюга. Всім цим Зеленський показує Путіну, що не допустить занадто близького співробітництва і зближення із Заходом з цілої низки найбільш чутливих і важливих напрямків.

І виникає питання — а хто ж і що ж саме отримує від провалу співпраці з США? Чому Зеленський не реагує на логіку і на свої власні обіцянки президенту США? Думаю, змусити Зеленського відповідати на питання і викинути російських агентів з офісу президента зараз можуть вже тільки вуличні протести. Як ми сьогодні побачили, на раціональні доводи та навіть на свої власні підписи й декларації влада вже не реагує "- написав він.